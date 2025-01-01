- OrderCalcMargin
OrderSelect
Elige una orden para el futuro trabajo con ella. Devuelve true en caso de que la ejecución de la función se finalice con éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error hay que llamar a la función GetLastError().

bool OrderSelect(
Parámetros
ticket
[in] Ticket de la orden.
Valor devuelto
Valor del tipo bool.
Nota
No se puede confundir las órdenes pendientes con las posiciones que también se muestran en la pestaña "Operaciones" del panel "Caja de Herramientas" del terminal de cliente.
En el registro de posiciones con "compensación" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING y ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) de cada símbolo en cualquier momento solo puede abrirse una posición, que es el resultado de una o más operaciones. Es mejor no confundir las posiciones con las órdenes pendientes en activo, que también se muestran en la pestaña "Trading" en el panel "Herramientas".
En el caso de que las posiciones se representen independientemente (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), de cada símbolo pueden abrirse a la vez varias posiciones.
La función OrderSelect() copia los datos sobre la orden en el entorno del programa, y las posteriores llamadas OrderGetDouble(), OrderGetInteger(), OrderGetString() devuelven los datos copiados anteriormente. Eso significa que la propia orden a lo mejor ya no existe (o se ha cambiado su precio de apertura, niveles Stop Loss / Take Profit o el plazo de vencimiento), pero todavía se puede seguir recibiendo los datos sobre esta orden. Para garantizar la recepción de datos recientes sobre una orden, se recomienda llamar a la función OrderSelect() justamente antes de solicitarlos.
Ejemplo:

#define EXPERT_MAGIC 123456
