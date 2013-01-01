DocumentaciónSecciones
FileReadDouble

Lee un número de doble precisión con punto flotante (double) de un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos.

double  FileReadDouble(
   int  file_handle      // manejador del archivo
   );

Parámetros

file_handle

[in]  Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().

Valor devuelto

Valor del tipo double.

Nota

Para obtener la información sobre el error hay que llamar a la función GetLastError().

Ejemplo (se utiliza el archivo conseguido como resultado de trabajo del ejemplo para la función FileWriteDouble)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Demo_FileReadDouble.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "MA"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2
#property indicator_separate_window
//--- parámetros para la lectura de datos
input string InpFileName="MA.csv";    // nombre del archivo
input string InpDirectoryName="Data"// nombre de la carpeta
//--- variables globales
int      ind=0;
int      size=0;
double   ma_buff[];
datetime time_buff[];
//--- indicator buffer
double   buff[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- abrimos el archivo
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("Archivo %s abierto para la lectura",InpFileName);
      PrintFormat("Ruta del archivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- primero leemos cuántos datos contiene el archivo en total
      size=(int)FileReadDouble(file_handle);
      //--- adjudicamos la memoria para los arrays
      ArrayResize(ma_buff,size);
      ArrayResize(time_buff,size);
      //--- leemos los datos desde el archivo
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         time_buff[i]=(datetime)FileReadDouble(file_handle);
         ma_buff[i]=FileReadDouble(file_handle);
        }
      //--- cerramos el archivo
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Datos leídos, archivo %s cerrado",InpFileName);
     }
   else
     {
      PrintFormat("Fallo al abrir el archivo %s, Código del error = %d",InpFileName,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- enlace del array al búfer de indicadores con el índice 0
   SetIndexBuffer(0,buff,INDICATOR_DATA);
//---- establecimiento de valores del indicador que no van a mostrarse en el gráfico
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   ArraySetAsSeries(time,false);
//--- ciclo para las barras no procesadas todavía
   for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
     {
      //--- por defecto 0
      buff[i]=0;
      //--- prueba de que si hay más datos
      if(ind<size)
        {
         for(int j=ind;j<size;j++)
           {
            //--- si las fechas coinciden, utilizamos el valor desde el archivo
            if(time[i]==time_buff[j])
              {
               buff[i]=ma_buff[j];
               //--- aumentamos el contador
               ind=j+1;
               break;
              }
           }
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

Véase también

Tipos reales (double, float), StringToDouble, DoubleToString, FileWriteDouble