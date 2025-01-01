ParameterGetRange

Recibe para la variable input la información sobre la banda de valores y el paso de cambios durante la optimización del EA en el Probador de Estrategias. Hay 2 variantes de esta función.

1. Obtención de la información para el parámetro input del tipo entero

bool ParameterGetRange(

const string name,

bool& enable,

long& value,

long& start,

long& step,

long& stop

);

2. Obtención de la información para el parámetro input del tipo real

bool ParameterGetRange(

const string name,

bool& enable,

double& value,

double& start,

double& step,

double& stop

);

Parámetros

name

[in] Identificador de la variable input. Estas variables son parámetros externos del programa cuyos valores pueden ser establecidos durante el arranque en el gráfico o bien durante la simulación.

enable

[out] Quiere decir que este parámetro se puede utilizar para el repaso de valores en el proceso de optimización en el Probador de Estrategias.

value

[out] Valor del parámetro.

start

[out] Valor inicial del parámetro durante la optimización.

step

[out] Paso de cambio del parámetro durante el repaso de sus valores.

stop

[out] Valor final del parámetro durante la optimización.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de la ejecución con éxito, de lo contrario - false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Esta función puede ser invocada sólo desde los manejadores OnTesterInit(), OnTesterPass() y OnTesterDeinit(). Sirve para obtener el valor y el rango de cambio de los parámetros de entrada del EA durante el proceso de optimización en el Probador de Estrategias.

Cuando se llama en OnTesterInit(), la información obtenida se puede utilizar para redefinir las reglas de repaso de cualquier variable input a través de la función ParameterSetRange(). De esta manera, se puede establecer nuevos valores Start, Stop, Step, e incluso excluir completamente este parámetro de la optimización a pesar de los ajustes en el probador. Esto permite crear sus propios guiones de manejo del área de parámetros de entrada durante la optimización. Es decir, excluir de la optimización unos parámetros en función de los valores de los parámetros claves del EA.

Ejemplo: