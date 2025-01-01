- FileSelectDialog
FileReadString
Lee del archivo una cadena desde la posición actual del puntero de archivos.
|
string FileReadString(
Parámetros
file_handle
[in] Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().
length=-1
[in] Número de caracteres para leer.
Valor devuelto
Cadena leída (string).
Nota
Cuando leemos de un archivo bin es obligatorio indicar la longitud de la cadena. Cuando leemos de un archivo txt no hace falta especificar la longitud de la cadena; la cadena será leída desde la posición actual hasta el salto de línea "\r\n". Cuando leemos de un archivo csv tampoco hace falta especificar la longitud de la cadena; la cadena será leída desde la posición actual hasta el separador más cercano o hasta el salto de línea.
Si el archivo está abierto con la bandera FILE_ANSI, la cadena leída se convierte a Unicode.
Ejemplo (se utiliza el archivo conseguido como resultado de trabajo del ejemplo para la función FileWriteInteger)
|
///--- mostramos la ventana de los parámetros de entrada al arrancar el script
