MarketBookRelease

Proporciona el cierre de profundidad de mercado (Depth Market) para un símbolo indicado, además da de baja la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado.

bool  MarketBookRelease(
   string  symbol      // nombre del símbolo
   );

Parámetros

symbol

[in]  Nombre del símbolo.

Valor devuelto

Devuelve valor true en caso de cierre con éxito, de lo contrario devuelve false.

Nota

Normalmente, esta función debe invocarse desde la función OnDeinit(), si la función correspondiente MarketBookAdd() ha sido invocada en la función OnInit().  O tiene que llamarse del destructor de clase, si la función correspondiente MarketBookAdd() se invoca en el constructor de esta clase.

Ejemplo:

#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- abrimos la profundidad de mercado del símbolo SYMBOL_NAME
   if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))
     {
      PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error "SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
 
//--- mostramos un mensaje en el diario de registro sobre la apertura exitosa de la profundidad de mercado.
   PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received"SYMBOL_NAME);
   
//--- esperamos 2 segundos
   Sleep(2000);
   
//--- al finalizar el funcionamiento, nos desuscribiremos de la profundidad de mercado abierta
//--- mostramos mensajes en el diario registro sobre la cancelación exitosa de la suscripción a la profundiad de mercado o sobre un error.
   ResetLastError();
   if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))
      PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed"SYMBOL_NAME);
   else
      PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol"GetLastError(), SYMBOL_NAME);
      
   /*
   resultado:
   The MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully opened and a subscription to change it was received
   MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully closed
   */
  }

Véase también

Estructura de profundidad de mercado, Estructuras y clases