- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
MarketBookRelease
Proporciona el cierre de profundidad de mercado (Depth Market) para un símbolo indicado, además da de baja la suscripción a las notificaciones acerca del cambio de esta profundidad de mercado.
bool MarketBookRelease(
Parámetros
symbol
[in] Nombre del símbolo.
Valor devuelto
Devuelve valor true en caso de cierre con éxito, de lo contrario devuelve false.
Nota
Normalmente, esta función debe invocarse desde la función OnDeinit(), si la función correspondiente MarketBookAdd() ha sido invocada en la función OnInit(). O tiene que llamarse del destructor de clase, si la función correspondiente MarketBookAdd() se invoca en el constructor de esta clase.
Ejemplo:
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
Véase también