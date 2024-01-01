- Estilos de indicadores en ejemplos
- Relación entre propiedades de indicador y funciones
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
SetIndexBuffer
Enlaza el búfer de indicador especificado con el array dinámico unidimensional del tipo double.
bool SetIndexBuffer(
Parámetros
index
[in] Número del búfer de indicadores. La numeración se empieza desde 0. El número tiene que ser menos que el valor declarado en #property indicator_buffers.
buffer[]
[in] Array declarado en el programa del indicador personalizado.
data_type
[in] Tipo de datos guardados en el array de indicador. Por defecto INDICATOR_DATA (valores del indicador calculado). También puede adquirir el valor INDICATOR_COLOR_INDEX, entonces este búfer sirve para almacenar los índices de colores para el anterior búfer de indicadores. Se puede establecer hasta 64 colores en la línea #property indicator_colorN. El valor INDICATOR_CALCULATIONS significa que este buffer se usa en los cálculos intermedios del indicador y no está destinado para dibujar.
Valor devuelto
En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false.
Nota
Después de enlazado el array dinámico buffer[] tendrá la indexación como los arrays comunes, incluso si para este array previamente ha sido establecida la indexación como en las series temporales. Si hace falta cambiar el orden de acceso a los elementos del array de indicador, es necesario usar la función ArraySetAsSeries() después de enlazar el array usando la función SetIndexBuffer(). Además, hay que tener en cuenta que no se puede cambiar el tamaño de los arrays dinámicos que han sido asignados como búfers de indicadores por la función SetIndexBuffer(). Todas las operaciones relacionadas con el cambio de tamaño de los búfers de indicadores se realizan por el subsistema ejecutivo del terminal.
Ejemplo:
Véase también
Propiedades de indicadores personalizados, Acceso a las series temporales e indicadores