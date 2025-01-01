DocumentaciónSecciones
MathCeil

Devuelve el valor numérico entero más cercano desde arriba.

double  MathCeil(
   double  val      // número
   );

Parámetros

val

[in]  Valor numérico.

Valor devuelto

Valor numérico que representa el número entero más pequeño que supera o equivale a val.

Nota

En vez de la función MathCeil() se puede usar la función ceil().

 

Ejemplo:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaramos las variables para la transformación
   double value=0;                     // número real para la transformación MathCeil
   int    ceil_value=0;                // aquí obtenemos el resultado
//--- en un ciclo por el número de incrementos decimales de un número real
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- aumentamos el valor del número,
      //--- obtenemos el valor entero más próximo por arriba
      //--- y mostramos en el diario de registro los valores de control
      value+=0.1;
      ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);
      /*
     resultado:
      value0.1ceil value1
      value0.2ceil value1
      value0.3ceil value1
      value0.4ceil value1
      value0.5ceil value1
      value0.6ceil value1
      value0.7ceil value1
      value0.8ceil value1
      value0.9ceil value1
      value1.0ceil value1
      value1.1ceil value2
      value1.2ceil value2
      value1.3ceil value2
      value1.4ceil value2
      value1.5ceil value2
      value1.6ceil value2
      value1.7ceil value2
      value1.8ceil value2
      value1.9ceil value2
      value2.0ceil value2
      value2.1ceil value3
      value2.2ceil value3
      value2.3ceil value3
      value2.4ceil value3
      value2.5ceil value3
      value2.6ceil value3
      value2.7ceil value3
      value2.8ceil value3
      value2.9ceil value3
      value3.0ceil value3
      value3.1ceil value4
      */
     }
  }