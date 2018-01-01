DocumentaciónSecciones
SocketRead

Lee los datos desde el socket.

int  SocketRead(
   int           socket,               // socket
   uchar&        buffer[],             // búfer para leer los datos del socket
   uint          buffer_maxlen,        // número de bytes que deben ser leídos
   uint          timeout_ms            // límite de tiempo de lectura
   );

Parámetros

socket

[in]  Manejador del socket retornado por la función SocketCreate. Al transmitir un manejador incorrecto, en _LastError se registra el error 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).

buffer

[out]  Enlace a la matriz de tipo uchar en la que se leerán los datos. El tamaño de la matriz dinámica aumenta en el número de bytes leídos. El tamaño de la matriz no puede superar INT_MAX (2147483647).

buffer_maxlen

[in]  Número de bytes que deben ser leídos en la matriz buffer[]. Los datos que no han cabido en la matriz se quedarán en el socket. Será posible obtenerlos con la siguiente llamada de SocketRead. El valor buffer_maxlen no puede superar INT_MAX (2147483647).

timeout_ms

[in]  Límite de tiempo de lectura de datos en milisegundos. Si durante este tiempo no logramos obtener los datos, los intentos finalizarán y la función retornará -1.

Valor retornado

En caso de éxito, retorna el número de bytes leídos, en caso de error, retorna -1.

Observación

Si al ejecutar esta función aparece un error en el socket de sistema, la conexión establecida a través de SocketConnect será interrumpida.

Si se da un error de lectura de datos, en _LastError se registrará el error 5273 (ERR_NETSOCKET_IO_ERROR).

Solo se puede llamar la función desde los expertos y scripts, puesto que funcionan en su propio flujo de ejecución. Si se llama desde el indicador, GetLastError() retornará el error 4014 — "La función de sistema no está permitida para la llamada".

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                SocketExample.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link        "https://www.mql5.com"
#property version     "1.00"
#property description "Para que el ejemplo funcione, añada Address a la lista de permitidas en los ajustes del terminal"
#property script_show_inputs
 
input string Address="www.mql5.com";
input int    Port   =80;
bool         ExtTLS =false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enviando comandos al servidor                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPSend(int socket,string request)
  {
   char req[];
   int  len=StringToCharArray(request,req)-1;
   if(len<0)
      return(false);
//--- si se usa una conexión TLS protegida a través del puerto 443
   if(ExtTLS)
      return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);
//--- si se usa una conexión TCP normal
   return(SocketSend(socket,req,len)==len);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Leyendo la respuesta del servidor                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)
  {
   char   rsp[];
   string result;
   uint   timeout_check=GetTickCount()+timeout;
//--- leemos los datos del socket mientras haya, pero no por un tiempo superior a timeout
   do
     {
      uint len=SocketIsReadable(socket);
      if(len)
        {
         int rsp_len;
         //--- diferentes comandos de lectura, dependiendo de si la conexión está o no protegida
         if(ExtTLS)
            rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);
         else
            rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);
         //--- analizamos la respuesta
         if(rsp_len>0)
           {
            result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);
            //--- imprimimos solo el encabezado de la respuesta
            int header_end=StringFind(result,"\r\n\r\n");
            if(header_end>0)
              {
               Print("Obtenido el encabezado HTTP de la respuesta:");
               Print(StringSubstr(result,0,header_end));
               return(true);
              }
           }
        }
     }
   while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int socket=SocketCreate();
//--- comprobando el manejador
   if(socket!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- si todo está en orden, nos conectamos
      if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))
        {
         Print("Conexión establecida con ",Address,":",Port);
 
         string   subject,issuer,serial,thumbprint;
         datetime expiration;
         //--- si la conexión está protegida con un certificado, mostramos sus datos
         if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))
           {
            Print("Certificado TLS:");
            Print("   Propietario:  ",subject);
            Print("   Emisor:  ",issuer);
            Print("   Número:     ",serial);
            Print("   Huella digital: ",thumbprint);
            Print("   Expiración: ",expiration);
            ExtTLS=true;
           }
         //--- enviamos al servidor una solicitud GET
         if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.mql5.com\r\nUser-Agent: MT5\r\n\r\n"))
           {
            Print("Solicitud GET enviada");
            //--- leemos la respuesta
            if(!HTTPRecv(socket,1000))
               Print("No se ha podido obtener la respuesta, error ",GetLastError());
           }
         else
            Print("No se ha logrado enviar la solicitud GET, error ",GetLastError());
        }
      else
        {
         Print("No se ha logrado conectar con ",Address,":",Port," error ",GetLastError());
        }
      //--- cerramos el socket después de usarlo
      SocketClose(socket);
     }
   else
      Print("No se ha logrado crear el socket, error ",GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

