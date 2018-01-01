- SocketCreate
SocketRead
Lee los datos desde el socket.
|
int SocketRead(
Parámetros
socket
[in] Manejador del socket retornado por la función SocketCreate. Al transmitir un manejador incorrecto, en _LastError se registra el error 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).
buffer
[out] Enlace a la matriz de tipo uchar en la que se leerán los datos. El tamaño de la matriz dinámica aumenta en el número de bytes leídos. El tamaño de la matriz no puede superar INT_MAX (2147483647).
buffer_maxlen
[in] Número de bytes que deben ser leídos en la matriz buffer[]. Los datos que no han cabido en la matriz se quedarán en el socket. Será posible obtenerlos con la siguiente llamada de SocketRead. El valor buffer_maxlen no puede superar INT_MAX (2147483647).
timeout_ms
[in] Límite de tiempo de lectura de datos en milisegundos. Si durante este tiempo no logramos obtener los datos, los intentos finalizarán y la función retornará -1.
Valor retornado
En caso de éxito, retorna el número de bytes leídos, en caso de error, retorna -1.
Observación
Si al ejecutar esta función aparece un error en el socket de sistema, la conexión establecida a través de SocketConnect será interrumpida.
Si se da un error de lectura de datos, en _LastError se registrará el error 5273 (ERR_NETSOCKET_IO_ERROR).
Solo se puede llamar la función desde los expertos y scripts, puesto que funcionan en su propio flujo de ejecución. Si se llama desde el indicador, GetLastError() retornará el error 4014 — "La función de sistema no está permitida para la llamada".
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
