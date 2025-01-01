DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Variables globales del terminal de clienteGlobalVariableDel 

GlobalVariableDel

Elimina una variable global del terminal de cliente.

bool  GlobalVariableDel(
   string  name      // nombre
   );

Parámetros

name

[in]  Nombre de la variable global.

Valor devuelto

Si se elimina con éxito, la función devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente.

 

Ejemplo:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableDel"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verificamos la presencia de una variable de terminal de cliente global llamada GV_NAME
   if(!GlobalVariableCheck(GV_NAME))
     {
      PrintFormat("Terminal global variable named \"%s\" does not exist"GV_NAME);
      return;
     }
     
//--- eliminamos la variable de terminal de cliente global denominada GV_NAME
   if(!GlobalVariableDel(GV_NAME))
     {
      Print("GlobalVariableDel() failed. Error ",GetLastError());
      return;
     }
     
//--- verificamos el éxito de la eliminación de la variable de terminal de cliente global denominada GV_NAME
   if(!GlobalVariableCheck(GV_NAME))
     {
      PrintFormat("The terminal global variable named \"%s\" was successfully deleted"GV_NAME);
     }
     
   /*
   resultado si no hay una variable de terminal de cliente global con el nombre GV_NAME
   Terminal global variable named "TestGlobalVariableDel" does not exist
   
   resultado si hay una variable de terminal de cliente global con el nombre GV_NAME
   The terminal global variable named "TestGlobalVariableDel" was successfully deleted
   */
  }