- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableDel
Elimina una variable global del terminal de cliente.
|
bool GlobalVariableDel(
Parámetros
name
[in] Nombre de la variable global.
Valor devuelto
Si se elimina con éxito, la función devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
Nota
Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente.
Ejemplo:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."