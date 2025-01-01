GlobalVariableDel

Elimina una variable global del terminal de cliente.

bool GlobalVariableDel(

string name

);

Parámetros

name

[in] Nombre de la variable global.

Valor devuelto

Si se elimina con éxito, la función devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente.

Ejemplo: