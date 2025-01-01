SignalInfoSetInteger

Establece el valor de la propiedad del tipo integer en los ajustes del copiado de la señal.

bool SignalInfoSetInteger(

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER property_id,

long value

);

Parámetros

property_id

[in] Identificador de la propiedad de los ajustes del copiado de la señal. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.

value

[in] Valor de la propiedad de los ajustes del copiado de la señal.

Valor devuelto

Devuelve true si la propiedad se ha cambiado con éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información adicional sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().