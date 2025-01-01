Manual de referencia de MQL5Administrar señalesSignalInfoSetInteger
SignalInfoSetInteger
Establece el valor de la propiedad del tipo integer en los ajustes del copiado de la señal.
bool SignalInfoSetInteger(
Parámetros
property_id
[in] Identificador de la propiedad de los ajustes del copiado de la señal. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER.
value
[in] Valor de la propiedad de los ajustes del copiado de la señal.
Valor devuelto
Devuelve true si la propiedad se ha cambiado con éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información adicional sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().