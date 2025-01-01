DocumentaciónSecciones
CLBufferFree

Elimina el búfer OpenCL.

void  CLBufferFree(
   int   buffer     // manejador para el búfer OpenCL
   );

Parámetros

buffer

[in]  Manejador para el búfer OpenCL.

Valor devuelto

Ninguno. En caso de un error interno, se cambia el valor de _LastError. Para obtener la información sobre el error, llame a la función GetLastError().