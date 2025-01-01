CLExecute

Ejecuta un programa OpenCL. Hay 3 variantes de esta función:

1. Inicio de la función kernel usando un solo núcleo

bool CLExecute(

int kernel

);

2. Inicio de varias copias kernel (función OpenCL) con la descripción del espacio de tareas

bool CLExecute(

int kernel,

uint work_dim,

const uint& global_work_offset[],

const uint& global_work_size[]

);

3. Inicio de varias copias kernel (función OpenCL) con la descripción del espacio de tareas y especificación del tamaño del subconjunto local de tareas en grupo

bool CLExecute(

int kernel,

uint work_dim,

const uint& global_work_offset[],

const uint& global_work_size[],

const uint& local_work_size[]

);

Parámetros

kernel

[in] Manejador para el kernel OpenCL.

work_dim

[in] Dimensión del espacio de tareas.

global_work_offset[]

[in] Desplazamiento inicial en el espacio de tareas.

global_work_size[]

[in] Tamaño del subconjunto de tareas.

local_work_size[]

[in] Tamaño del subconjunto local de tareas en el grupo.

Valor devuelto

En caso del éxito la función devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Vamos a ver el uso de los parámetros con la ayuda de los siguientes ejemplos: