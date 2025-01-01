- OrderCalcMargin
HistoryDealGetInteger
La función devuelve la propiedad solicitada de una transacción. La propiedad de la transacción tiene que ser del tipo datetime, int. Existen 2 variantes de la función.
1. Devuelve el valor de la propiedad directamente.
|
long HistoryDealGetInteger(
2. Devuelve true o false dependiendo del éxito de ejecución de la función. En caso del éxito el valor de la propiedad se coloca en una variable receptora que el último parámetro pasa por referencia.
|
bool HistoryDealGetInteger(
Parámetros
ticket_number
[in] Ticket de transacción.
property_id
[in] Identificador de la propiedad de transacción. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER.
long_var
[out] Variable del tipo long que recibe el valor de la propiedad requerida.
Valor devuelto
Valor del tipo long.
Nota
No se puede confundir las órdenes, transacciones y posiciones. Cada transacción es el resultado de la ejecución de una orden, mientras que cada posición es el resultado final de una o más transacciones.
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también
HistoryDealsTotal(), HistorySelect(), HistoryDealGetTicket(), Propiedades de transacciones