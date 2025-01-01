DocumentaciónSecciones
Devuelve el número de órdenes.

int  OrdersTotal();

Valor devuelto

Valor del tipo int.

Nota

No se puede confundir las órdenes pendientes con las posiciones que también se muestran en la pestaña "Operaciones" del panel "Caja de Herramientas" del terminal de cliente. Una orden es la indicación de realizar una operación comercial, mientras que una posición es el resultado de una o varias transacciones.

En el registro de posiciones con "compensación" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING y ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) de cada símbolo en cualquier momento solo puede abrirse una posición, que es el resultado de una o más operaciones. Es mejor no confundir las posiciones con las órdenes pendientes en activo, que también se muestran en la pestaña "Trading" en el panel "Herramientas".

En el caso de que las posiciones se representen independientemente (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), de cada símbolo pueden abrirse a la vez varias posiciones.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos e imprimimos en el registro el número de órdenes pendientes en la cuenta
   int total=OrdersTotal();
   Print("Number of active pending orders on the account: "total);
   /*
   resultado:
   Number of active pending orders on the account2
   */
  }

