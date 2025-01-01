- StringAdd
StringConcatenate
Forma una cadena con los parámetros pasados y devuelve el tamaño de la cadena formada. Los parámetros pueden ser de cualquier tipo. El número de parámetros no puede ser menos de 2 y más de 64.
|
int StringConcatenate(
Parámetros
string_var
[out] Cadena que va a ser formada como resultado de concatenación.
argumentN
[in] Cualquieres valores separados por comas. De 2 a 63 parámetros de cualquier tipo simple.
Valor devuelto
Devuelve la longitud de la cadena formada por medio de la concatenación de parámetros transformados en el tipo string. Los parámetros se transforman en las cadenas según las mismas reglas que en las funciones Print() y Comment().
Ejemplo:
|
void OnStart()
