StringConcatenate

Forma una cadena con los parámetros pasados y devuelve el tamaño de la cadena formada. Los parámetros pueden ser de cualquier tipo. El número de parámetros no puede ser menos de 2 y más de 64.

int StringConcatenate(

string& string_var,

void argument1

void argument2

...

);

Parámetros

string_var

[out] Cadena que va a ser formada como resultado de concatenación.

argumentN

[in] Cualquieres valores separados por comas. De 2 a 63 parámetros de cualquier tipo simple.

Valor devuelto

Devuelve la longitud de la cadena formada por medio de la concatenación de parámetros transformados en el tipo string. Los parámetros se transforman en las cadenas según las mismas reglas que en las funciones Print() y Comment().

Ejemplo:

void OnStart()

{

//--- declaramos y definimos las variables que intervienen en la concatenación

string text="";

string text1="This script shows how the StringConcatenate() function works.

";

string text2="This is the second line, at the end of which there is a line break control code.

";

string text3="This is line number ";

int num3=3;

string text31=", the number of which is entered into the function as a separate parameter.";

string textN="

";

string text4="This is line number 4, preceded by a separate parameter with a line break code.";

int length=StringConcatenate(text, text1, text2, text3, num3, text31, textN, text4, "

Line 5 includes a real number: ", 0.12345);

Print(text, "

Length of the resulting string = ", length);



/*

Resultado

This script shows how the StringConcatenate() function works.

This is the second line, at the end of which there is a line break control code.

This is line number 3, the number of which is entered into the function as a separate parameter.

This is line number 4, preceded by a separate parameter with a line break code.

Line 5 includes a real number: 0.12345

Length of the resulting string = 358

*/

}

Véase también

StringAdd, StringSplit, StringSubstr