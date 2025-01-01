|
#property description "El Asesor Experto muestra cómo se crea una serie de screenshots del gráfico actual"
#property description "utilizando la función ChartScreenShot(). Para que sea más cómodo, el nombre del archivo también"
#property description "se visualiza en el gráfico. Las macros determinan el alto y el ancho de las imágenes."
#define WIDTH 800 // ancho de la imagen para llamar a ChartScreenShot()
#define HEIGHT 600 // alto de la imagen para llamar a ChartScreenShot()
//--- input parameters
input int pictures=5; // número de imágenes en la serie
int mode=-1; // -1 significa el desplazamiento hacia el lado derecho del gráfico, 1 - hacia el lado izquierdo
int bars_shift=300;// número de barras durante el desplazamiento del gráfico con la función ChartNavigate()
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//--- desactivamos el desplazamiento automático del gráfico
ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false);
//--- establecemos la sangría del borde derecho del gráfico
ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true);
//--- mostramos el gráfico como una secuencia de velas japonesas
ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
//---
Print("La preparación del EA para el trabajo está finalizada");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
//--- mostrar el nombre de la función, hora de la llamada y el identificador del evento
Print(__FUNCTION__,TimeCurrent()," id=",id," mode=",mode);
//--- procesamiento del evento CHARTEVENT_CLICK ("Clic del ratón en el gráfico")
if(id==CHARTEVENT_CLICK)
{
//--- desplazamiento inicial del borde del gráfico
int pos=0;
//--- modo de trabajo con el borde izquierdo del gráfico
if(mode>0)
{
//--- desplazamos el gráfico hacia el borde izquierdo
ChartNavigate(0,CHART_BEGIN,pos);
for(int i=0;i<pictures;i++)
{
//--- preparamos el texto a mostrar en el gráfico y el nombre para el archivo
string name="ChartScreenShot"+"CHART_BEGIN"+string(pos)+".gif";
//--- mostramos el nombre en el gráfico en forma del comentario
Comment(name);
//--- guardamos el screenshot del gráfico en la carpeta directorio_del_terminal\MQL5\Files\
if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_LEFT))
Print("Hemos guardado el screenshot ",name);
//---
pos+=bars_shift;
//--- dejamos al usuario tiempo para que mire una nueva área del gráfico
Sleep(3000);
//--- desplazamos el gráfico a bars_shift a la derecha de su posición actual
ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,bars_shift);
}
//--- cambio del modo al opuesto
mode*=-1;
}
else // modo de trabajo con el borde derecho del gráfico
{
//--- desplazamos el gráfico hacia el borde derecho
ChartNavigate(0,CHART_END,pos);
for(int i=0;i<pictures;i++)
{
//--- preparamos el texto a mostrar en el gráfico y el nombre para el archivo
string name="ChartScreenShot"+"CHART_END"+string(pos)+".gif";
//--- mostramos el nombre en el gráfico en forma del comentario
Comment(name);
//--- guardamos el screenshot del gráfico en la carpeta directorio_del_terminal\MQL5\Files\
if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_RIGHT))
Print("Hemos guardado el screenshot ",name);
//---
pos+=bars_shift;
//--- dejamos al usuario tiempo para que mire una nueva área del gráfico
Sleep(3000);
//--- desplazamos el gráfico a bars_shift a la derecha de su posición actual
ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,-bars_shift);
}
//--- cambio del modo al opuesto
mode*=-1;
}
} // fin del procesamiento del evento CHARTEVENT_CLICK
//--- fin del manejador OnChartEvent()
}