#property description "El Asesor Experto muestra cómo se crea una serie de screenshots del gráfico actual"

#property description "utilizando la función ChartScreenShot(). Para que sea más cómodo, el nombre del archivo también"

#property description "se visualiza en el gráfico. Las macros determinan el alto y el ancho de las imágenes."



#define WIDTH 800 // ancho de la imagen para llamar a ChartScreenShot()

#define HEIGHT 600 // alto de la imagen para llamar a ChartScreenShot()



//--- input parameters

input int pictures=5; // número de imágenes en la serie

int mode=-1; // -1 significa el desplazamiento hacia el lado derecho del gráfico, 1 - hacia el lado izquierdo

int bars_shift=300;// número de barras durante el desplazamiento del gráfico con la función ChartNavigate()

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- desactivamos el desplazamiento automático del gráfico

ChartSetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- establecemos la sangría del borde derecho del gráfico

ChartSetInteger(0,CHART_SHIFT,true);

//--- mostramos el gráfico como una secuencia de velas japonesas

ChartSetInteger(0,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//---

Print("La preparación del EA para el trabajo está finalizada");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- mostrar el nombre de la función, hora de la llamada y el identificador del evento

Print(__FUNCTION__,TimeCurrent()," id=",id," mode=",mode);

//--- procesamiento del evento CHARTEVENT_CLICK ("Clic del ratón en el gráfico")

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- desplazamiento inicial del borde del gráfico

int pos=0;

//--- modo de trabajo con el borde izquierdo del gráfico

if(mode>0)

{

//--- desplazamos el gráfico hacia el borde izquierdo

ChartNavigate(0,CHART_BEGIN,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- preparamos el texto a mostrar en el gráfico y el nombre para el archivo

string name="ChartScreenShot"+"CHART_BEGIN"+string(pos)+".gif";

//--- mostramos el nombre en el gráfico en forma del comentario

Comment(name);

//--- guardamos el screenshot del gráfico en la carpeta directorio_del_terminal\MQL5\Files\

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_LEFT))

Print("Hemos guardado el screenshot ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- dejamos al usuario tiempo para que mire una nueva área del gráfico

Sleep(3000);

//--- desplazamos el gráfico a bars_shift a la derecha de su posición actual

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,bars_shift);

}

//--- cambio del modo al opuesto

mode*=-1;

}

else // modo de trabajo con el borde derecho del gráfico

{

//--- desplazamos el gráfico hacia el borde derecho

ChartNavigate(0,CHART_END,pos);

for(int i=0;i<pictures;i++)

{

//--- preparamos el texto a mostrar en el gráfico y el nombre para el archivo

string name="ChartScreenShot"+"CHART_END"+string(pos)+".gif";

//--- mostramos el nombre en el gráfico en forma del comentario

Comment(name);

//--- guardamos el screenshot del gráfico en la carpeta directorio_del_terminal\MQL5\Files\

if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_RIGHT))

Print("Hemos guardado el screenshot ",name);

//---

pos+=bars_shift;

//--- dejamos al usuario tiempo para que mire una nueva área del gráfico

Sleep(3000);

//--- desplazamos el gráfico a bars_shift a la derecha de su posición actual

ChartNavigate(0,CHART_CURRENT_POS,-bars_shift);

}

//--- cambio del modo al opuesto

mode*=-1;

}

} // fin del procesamiento del evento CHARTEVENT_CLICK

//--- fin del manejador OnChartEvent()

}