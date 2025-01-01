- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSubstr
Extrae una subcadena de una cadena de texto que se empieza desde una posición especificada.
string StringSubstr(
Parámetros
string_value
[in] Cadena de la que se extrae una subcadena.
start_pos
[in] Posición inicial de subcadena. Puede ser de 0 a StringLen(text) -1.
length=-1
[in] Longitud de la cadena a extraer. Si el valor del parámetro es igual a -1, o el parámetro no está definido, entonces la subcadena será extraida empezando desde la posición especificada hasta el final de la cadena.
Valor devuelto
Si es posible devuelve una copia de subcadena extraida. De lo contrario se devuelve una cadena vacía.
Ejemplo:
void OnStart()
