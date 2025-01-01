DocumentaciónSecciones
Extrae una subcadena de una cadena de texto que se empieza desde una posición especificada.

string  StringSubstr(
   string  string_value,     // cadena
   int     start_pos,        // posición de inicio
   int     length=-1         // longitud de la cadena a extraer
   );

Parámetros

string_value

[in]  Cadena de la que se extrae una subcadena.

start_pos

[in]  Posición inicial de subcadena. Puede ser de 0 a StringLen(text) -1.

length=-1

[in]  Longitud de la cadena a extraer. Si el valor del parámetro es igual a -1, o el parámetro no está definido, entonces la subcadena será extraida empezando desde la posición especificada hasta el final de la cadena.

Valor devuelto

Si es posible devuelve una copia de subcadena extraida. De lo contrario se devuelve una cadena vacía.

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//--- obtenemos el nombre del símbolo actual
   string name = Symbol();
   
//--- obtenemos la divisa básica y la cotizada del símbolo
   string base   = StringSubstr(name03);
   string quoted = StringSubstr(name33);
   
//--- imprimimos en el registro las divisas obtenidas del símbolo
   PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s"namebasequoted);
  
  /*
  Resultado
   Symbol: EURUSDCurrency baseEURcurrency quotedUSD
  */
  }

