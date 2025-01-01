#define DEVIATION 5 // desviación permitida del precio

#define VOLUME 1.0 // volumen de la orden

#define EXPERT_MAGIC 123 // MagicNumber

#define DIRECTION ORDER_TYPE_BUY // dirección de la orden abierta (ORDER_TYPE_BUY o ORDER_TYPE_SELL)



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- declaramos e inicializamos la estructura de la consulta, la comprobación y el resultado

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeCheckResult check ={};

MqlTradeResult result ={};



//--- preparamos los parámetros de la consulta

PrepareRequest(_Symbol, DIRECTION, VOLUME, request);



//--- preparamos los parámetros de la solicitud comercial

ResetLastError();

bool res=OrderCheck(request, check);

if(!res)

{

PrintFormat("Trade request verification completed with error %d

Server retcode: %u, comment: %s", GetLastError(), check.retcode, check.comment);

return;

}



//--- la comprobación de la solicitud comercial se ha realizado correctamente, mostramos en el registro la descripción de los campos de la estructura de comprobación de la solicitud comercial

Print("Trade request verification completed successfully");

MqlTradeCheckResultPrint(check, 14);



//--- enviamos la solicitud comercial

if(!OrderSend(request, result))

Print("OrderSend error ", GetLastError()); // si no hemos logrado enviar la solicitud, mostramos el código de error



//--- información sobre la operación

PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, deal=%I64u, order=%I64u", result.retcode, result.deal, result.order);

/*

resultado con el trading automático desactivado en el terminal cliente

Trade request verification completed with error 4752

Server retcode: 10027, comment: AutoTrading disabled by client



activamos el trading automático y volvemos a comprobar en el mercado cerrado:

Experts automated trading is enabled

Trade request verification completed successfully

Retcode: 0

Balance: 10779.50 USD

Equity: 10779.50 USD

Profit: 0.00 USD

Margin: 1104.79 USD

Margin free: 9674.71 USD

Margin level: 975.71 %

Comment: Done

OrderSend error 4756

Trade request result: retcode=10018, deal=0, order=0



comprobamos en el mercado abierto:

Trade request verification completed successfully

Retcode: 0

Balance: 10779.50 USD

Equity: 10779.50 USD

Profit: 0.00 USD

Margin: 110.46 USD

Margin free: 10669.04 USD

Margin level: 9758.74 %

Comment: Done

Trade request result: retcode=10009, deal=2777010968, order=2802818813

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comprobamos los parámetros para la solicitud comercial |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrepareRequest(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double volume, MqlTradeRequest &request)

{

ENUM_ORDER_TYPE type=(DIRECTION !=ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : DIRECTION);

double price=(DIRECTION==ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID));

//--- parámetros de la solicitud

request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operación comercial

request.symbol = symbol; // símbolo

request.volume = volume; // volumen

request.type = type; // tipo de orden

request.price = price; // precio para la apertura

request.deviation = DEVIATION; // desviación permitida respecto al precio

request.magic = EXPERT_MAGIC; // MagicNumber de la orden

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Imprime en el registro los campos de la estructura |

//| resultado de la comprobación de la solicitud comercial |

//+------------------------------------------------------------------+

void MqlTradeCheckResultPrint(const MqlTradeCheckResult &check, const uint header_width=0)

{

//--- obtenemos la divisa de la cuenta y el número de decimales para la divisa de la cuenta

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

int digits =(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);



//--- definimos el texto del encabezado y la anchura del campo del encabezado

//--- si la anchura del encabezado se ha transmitido a la función como igual a cero, entonces la anchura será el tamaño de la línea del encabezado + 1

string header="Retcode:";

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- mostramos en el registro el código de retorno con un encabezado de la anchura establecida

PrintFormat("%-*s%-u", w, header, check.retcode);



//--- mostramos en el registro el valor de balance que tendremos tras realizar la operación comercial

header="Balance:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.balance, currency);



//--- mostramos en el registro el valor de fondos propios que tendremos tras realizar la operación comercial

header="Equity:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.equity, currency);



//--- mostramos en el registro el valor de beneficio flotante que tendremos tras realizar la operación comercial

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.profit, currency);



//--- mostramos en el registro el tamaño del margen necesario para la operación comercial requerida

header="Margin:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin, currency);



//--- mostramos en el registro la cantidad de fondos propios que quedarán tras realizar la operación comercial

header="Margin free:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin_free, currency);



//--- mostramos en el registro el nivel de margen que tendremos tras realizar la operación comercial requerida

header="Margin level:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.2f %%", w, header, check.margin_level);



//--- mostramos en el registro los comentarios al código de respuesta, la descripción del error

header="Comment:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, check.comment);

}