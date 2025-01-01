//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script

#property script_show_inputs

//--- parámetros de entrada

input ulong InpThresholdSize=20; // umbral del tamaño de archivos en kilobytes

input string InpBigFolderName="big"; // carpeta para archivos grandes

input string InpSmallFolderName="small"; // carpeta para archivos pequeños

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // variable para almacenar los nombres de archivos

string filter="*.csv"; // filtro para buscar archivos

ulong file_size=0; // tamaño del archivo en bytes

int size=0; // número de archivos

//--- imprimimos la ruta de la carpeta en la que vamos a trabajar

PrintFormat("Trabajamos en la carpeta %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- recepción del manejador de búsqueda en la raíz de la carpeta común de todos los terminales

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name,FILE_COMMON);

//--- comprobamos si la función FileFindFirst()ha terminado su trabajo con éxito

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- movemos los archivos en el ciclo dependiendo de su tamaño

do

{

//--- abrimos el archivo

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- obtenemos el tamaño del archivo

file_size=FileSize(file_handle);

//--- cerramos el archivo

FileClose(file_handle);

}

else

{

PrintFormat("Fallo al abrir el archivo %s, Código del error = %d",file_name,GetLastError());

continue;

}

//--- imprimimos el tamaño del archivo

PrintFormat("El tamaño del archivo %s es de %d bytes",file_name,file_size);

//--- definimos la ruta para mover el archivo

string path;

if(file_size>InpThresholdSize*1024)

path=InpBigFolderName+"//"+file_name;

else

path=InpSmallFolderName+"//"+file_name;

//--- desplazamos el archivo

ResetLastError();

if(FileMove(file_name,FILE_COMMON,path,FILE_REWRITE|FILE_COMMON))

PrintFormat("El archivo %s ha sido desplazado",file_name);

else

PrintFormat("Error, código = %d",GetLastError());

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- cerramos el manejador de búsqueda

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Files not found!");

}