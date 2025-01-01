FileReadArray

Lee los arrays de cualquier tipo, salvo los arrays literales (string) (puede ser un array de estructuras que no contienen las cadenas ni arrays dinámicos) de un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos.

uint FileReadArray(

int file_handle,

void& array[],

int start=0,

int count=WHOLE_ARRAY

);

Parámetros

file_handle

[in] Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().

array[]

[out] Array donde van a cargarse los datos.

start=0

[in] Posición de inicio para la escritura en el array.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Número de elementos para la lectura.

Valor devuelto

Número de elementos leídos. Por defecto lee el array entero (count=WHOLE_ARRAY).

Nota

Un array de cadenas puede ser leído únicamente desde un archivo del tipo TXT. En caso de necesidad la función intenta aumentar el tamaño del array.

Ejemplo (se utiliza el archivo conseguido como resultado de trabajo del ejemplo para la función FileWriteArray)

//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al arrancar el script

#property script_show_inputs

//--- parámetros de entrada

input string InpFileName="data.bin";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Estructura para guardar los datos de precios |

//+------------------------------------------------------------------+

struct prices

{

datetime date; // fecha

double bid; // precio bid

double ask; // precio ask

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- array de estructura

prices arr[];

//--- ruta del archivo

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

//--- abrimos archivo

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- leemos todos los datos desde el archivo al array

FileReadArray(file_handle,arr);

//--- obtenemos el tamaño del array

int size=ArraySize(arr);

//--- imprimimos los datos desde el array

for(int i=0;i<size;i++)

Print("Date = ",arr[i].date," Bid = ",arr[i].bid," Ask = ",arr[i].ask);

Print("Total data = ",size);

//--- cerramos el archivo

FileClose(file_handle);

}

else

Print("File open failed, error ",GetLastError());

}

Véase también

Variables, FileWriteArray