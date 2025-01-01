- FileSelectDialog
FileReadArray
Lee los arrays de cualquier tipo, salvo los arrays literales (string) (puede ser un array de estructuras que no contienen las cadenas ni arrays dinámicos) de un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos.
uint FileReadArray(
Parámetros
file_handle
[in] Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().
array[]
[out] Array donde van a cargarse los datos.
start=0
[in] Posición de inicio para la escritura en el array.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Número de elementos para la lectura.
Valor devuelto
Número de elementos leídos. Por defecto lee el array entero (count=WHOLE_ARRAY).
Nota
Un array de cadenas puede ser leído únicamente desde un archivo del tipo TXT. En caso de necesidad la función intenta aumentar el tamaño del array.
Ejemplo (se utiliza el archivo conseguido como resultado de trabajo del ejemplo para la función FileWriteArray)
//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al arrancar el script
