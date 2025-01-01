- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnType
Obtiene el tipo de un campo según el número.
|
ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE DatabaseColumnType(
Parámetros
request
[in] Manejador de solicitud recibido en DatabasePrepare().
column
[in] Número de campo en la solicitud. La numeración comienza desde cero y no puede superar el valor DatabaseColumnsCount() - 1.
Valor retornado
Retorna el tipo de campo desde la enumeración ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — código de manejador no válido;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — el índice column es mayor que el valor DatabaseColumnsCount() -1.
Observación
El valor solo se puede obtener en el caso de que se haya realizado de forma preliminar para la solicitud request aunque sea una llamada de DatabaseRead().
|
Identificador
|
Descripción
|
DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID
|
Error al obtener el tipo; es posible obtener el código de error con la ayuda de int GetLastError()
|
DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER
|
Tipo entero
|
DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT
|
Tipo real
|
DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT
|
Tipo string
|
DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB
|
Tipo binario
|
DATABASE_FIELD_TYPE_NULL
|
Tipo especial NULL
Ver también