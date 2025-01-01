DocumentaciónSecciones
DatabaseColumnType

Obtiene el tipo de un campo según el número.

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE  DatabaseColumnType(
   int  request,     // manejador de solicitud recibido en DatabasePrepare
   int  column       // número de campo en la solicitud
   );

Parámetros

request

[in]  Manejador de solicitud recibido en DatabasePrepare().

column

[in]  Número de campo en la solicitud. La numeración comienza desde cero y no puede superar el valor DatabaseColumnsCount() - 1.

Valor retornado

Retorna el tipo de campo desde la enumeración ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — código de manejador no válido;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  — el índice column es mayor que el valor DatabaseColumnsCount() -1.

Observación

El valor solo se puede obtener en el caso de que se haya realizado de forma preliminar para la solicitud request aunque sea una llamada de DatabaseRead().

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE

Identificador

Descripción

DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID

Error al obtener el tipo; es posible obtener el código de error con la ayuda de int GetLastError()

DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER

Tipo entero

DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT

Tipo real

DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT

Tipo string

DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB

Tipo binario

DATABASE_FIELD_TYPE_NULL

Tipo especial NULL

Ver también

DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnName