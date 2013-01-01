- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadInteger
La función lee de un archivo binario el valor del tipo int, short o char dependiendo de la longitud indicada en bytes. La lectura se realiza desde la posición actual del puntero de archivos.
|
int FileReadInteger(
Parámetros
file_handle
[in] Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().
size=INT_VALUE
[in] Número de bytes (hasta 4 inclusive) que hay que leer. Están previstas las siguientes constantes: CHAR_VALUE=1, SHORT_VALUE=2 y INT_VALUE=4, así la función puede leer el valor entero del tipo char, short o int.
Valor devuelto
Valor del tipo int. Es necesario convertir explicitamente el resultado de esta función a un tipo fuente, es decir a aquel tipo de datos que hace falta leer. Puesto que se devuelve el valor del tipo int, se puede convertirlo tranquilamente a cualquier valor entero. El puntero de archivo se desplaza a la cantidad de bytes leídos.
Nota
Cuando se lee menos de 4 bytes, el resultado obtenido será siempre positivo. Si se lee uno o dos bytes, se puede determinar exactamente el signo del número mediante la conversión explícita al tipo char (1 byte) o al tipo short (2 bytes), respectivamente. La obtención del signo para un número de tres bytes no es trivial, ya que no hay tipo base correspondiente.
Ejemplo (se utiliza el archivo conseguido como resultado de trabajo del ejemplo para la función FileWriteInteger)
|
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también
IntegerToString, StringToInteger, Tipos enteros, FileWriteInteger