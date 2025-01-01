|
#property description "EAs para el envío de solicitudes de trading "
" a través de la función OrderSendAsync().\r\n"
#property description "Se muestra el procesamiento de eventos de trading mediante"
" las funciones-manejadores OnTrade() y OnTradeTransaction()\r\n"
#property description "En los parámetros del EA se puede establecer el Magic Number"
" (identificador único) "
#property description "y el modo de visualización de mensajes en el diario "Asesores Expertos". Por defecto se muestran todos los detalles.\r\n"
//--- input parameters
input int MagicNumber=1234567; // Identificador del EA
input bool DescriptionModeFull=true; // Modo de visualización detallado
//--- variable para el uso en la llamada HistorySelect()
datetime history_start;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- comprobamos el permiso para el trading automático
if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
{
Alert("El trading automático está prohibido en el terminal, el EA será eliminado");
ExpertRemove();
return(-1);
}
//--- no se puede tradear en la cuenta real
if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)
{
Alert("¡El EA tiene prohibido tradear en la cuenta real!");
ExpertRemove();
return(-2);
}
//--- comprobar si se puede tradear en esta cuenta (por ejemplo, el trading es imposible cuando se usa la contraseña de inversor)
if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))
{
Alert("Está prohibido tradear en esta cuenta");
ExpertRemove();
return(-3);
}
//--- recordamos la hora de inicio del EA para obtener el historial de trading
history_start=TimeCurrent();
//---
CreateBuySellButtons();
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- eliminamos los objetos gráficos
ObjectDelete(0,"Buy");
ObjectDelete(0,"Sell");
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
const MqlTradeRequest &request,
const MqlTradeResult &result)
{
//--- encabezamiento según el nombre de la función-manejador del evento de trading
Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- obtenemos el tipo de la transacción como valor de la enumeración
ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
//--- si la transacción es el resultado del procesamiento de la solicitud
if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)
{
//---mostramos el nombre e la transacción
Print(EnumToString(type));
//--- luego mostramos la descripción literal de la solicitud procesada
Print("------------RequestDescription\r\n",
RequestDescription(request,DescriptionModeFull));
//--- y mostramos la descripción del resultado de la solicitud
Print("------------ ResultDescription\r\n",
TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));
}
else // para la transacción del otro tipo mostramos la descripción completa de la transacción
{
Print("------------ TransactionDescription\r\n",
TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trade function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
{
//--- miembros estáticos para el almacenaje del estado de la cuenta de trading
static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;
//--- solicitamos el historial de trading
bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());
PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",
TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);
//--- encabezamiento según el nombre de la función-manejador del evento de trading
Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- mostramos el nombre del manejador y el número de órdenes para el momento de procesamiento
int curr_positions=PositionsTotal();
int curr_orders=OrdersTotal();
int curr_deals=HistoryOrdersTotal();
int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();
//--- mostramos el número de órdenes, posiciones, transacciones, asi como los cambios entre paréntesis
PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",
curr_positions,(curr_positions-prev_positions));
PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",
curr_orders,curr_orders-prev_orders);
PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",
curr_deals,curr_deals-prev_deals);
PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",
curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);
//--- inserción de string break para leer el Diario con comodidad
Print("");
//--- guardamos el estado de la cuenta
prev_positions=curr_positions;
prev_orders=curr_orders;
prev_deals=curr_deals;
prev_history_orders=curr_history_orders;
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
//--- procesamiento del evento CHARTEVENT_CLICK ("Clic con el botón del ratón sobre el gráfico")
if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
{
Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);
//--- volumen mínimo para la transacción
double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
//--- si está pulsado el botón "Buy", compramos
if(sparam=="Buy")
{
PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);
BuyAsync(volume_min);
//--- despulsamos el botón pulsado
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
}
//--- si está pulsado el botón "Sell", vendemos
if(sparam=="Sell")
{
PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);
SellAsync(volume_min);
//--- despulsamos el botón pulsado
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);
}
ChartRedraw();
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Devuelve la descripción literal de la transacción |
//+------------------------------------------------------------------+
string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,
const bool detailed=true)
{
//--- preparamos la cadena para el retorno desde la función
string desc=EnumToString(trans.type)+"\r\n";
//--- en el modo detallado agregamos el máximo de información
if(detailed)
{
desc+="Symbol: "+trans.symbol+"\r\n";
desc+="Deal ticket: "+(string)trans.deal+"\r\n";
desc+="Deal type: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r\n";
desc+="Order ticket: "+(string)trans.order+"\r\n";
desc+="Order type: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r\n";
desc+="Order state: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r\n";
desc+="Order time type: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r\n";
desc+="Order expiration: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r\n";
desc+="Price: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r\n";
desc+="Price trigger: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r\n";
desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r\n";
desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r\n";
desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r\n";
}
//--- devolvemos la cadena obtenida
return desc;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Devuelve la descripción literal de solicitud comercial |
//+------------------------------------------------------------------+
string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,
const bool detailed=true)
{
//--- preparamos la cadena para la devolución desde la función
string desc=EnumToString(request.action)+"\r\n";
//--- en el modo detallado agregamos el máximo de información
if(detailed)
{
desc+="Symbol: "+request.symbol+"\r\n";
desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r\n";
desc+="Order ticket: "+(string)request.order+"\r\n";
desc+="Order type: "+EnumToString(request.type)+"\r\n";
desc+="Order filling: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r\n";
desc+="Order time type: "+EnumToString(request.type_time)+"\r\n";
desc+="Order expiration: "+TimeToString(request.expiration)+"\r\n";
desc+="Price: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r\n";
desc+="Deviation points: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r\n";
desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r\n";
desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r\n";
desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r\n";
desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r\n";
desc+="Comment: "+request.comment+"\r\n";
}
//--- devolvemos la cadena obtenida
return desc;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Devuelve la descripción literal del resultado de tramitación de la solicitud
//+------------------------------------------------------------------+
string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,
const bool detailed=true)
{
//--- preparamos la cadena para el retorno desde la función
string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r\n";
//--- en el modo detallado agregamos el máximo de información
if(detailed)
{
desc+="Request ID: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r\n";
desc+="Order ticket: "+(string)result.order+"\r\n";
desc+="Deal ticket: "+(string)result.deal+"\r\n";
desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r\n";
desc+="Price: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r\n";
desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r\n";
desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r\n";
desc+="Comment: "+result.comment+"\r\n";
}
//--- devolvemos la cadena obtenida
return desc;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea dos botones para la compra y la venta |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateBuySellButtons()
{
//--- comprobamos la presencia del objeto con el nombre "Buy"
if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)
{
//--- si el objeto encontrado no es un botón, lo eliminamos
if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
ObjectDelete(0,"Buy");
}
else
ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // creamos el botón "Buy"
//--- configuramos el botón "Buy"
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);
ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");
ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);
//--- comprobamos la presencia del objeto con el nombre "Sell"
if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)
{
//--- si el objeto encontrado no es un botón, lo eliminamos
if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
ObjectDelete(0,"Sell");
}
else
ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // creamos el botón "Sell"
//--- configuramos el botón "Sell"
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);
ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");
ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);
//--- forzamos la actualización del gráfico para que los botones se dibujen inmediatamente
ChartRedraw();
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| la compra mediante la función asincrónica OrderSendAsync() |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyAsync(double volume)
{
//--- preparamos la solicitud
MqlTradeRequest req={};
req.action =TRADE_ACTION_DEAL;
req.symbol =_Symbol;
req.magic =MagicNumber;
req.volume =0.1;
req.type =ORDER_TYPE_BUY;
req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);
req.deviation =10;
req.comment ="Buy using OrderSendAsync()";
MqlTradeResult res={};
if(!OrderSendAsync(req,res))
{
Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| la venta mediante la función asincrónica OrderSendAsync() |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellAsync(double volume)
{
//--- preparamos la solicitud
MqlTradeRequest req={};
req.action =TRADE_ACTION_DEAL;
req.symbol =_Symbol;
req.magic =MagicNumber;
req.volume =0.1;
req.type =ORDER_TYPE_SELL;
req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);
req.deviation =10;
req.comment ="Sell using OrderSendAsync()";
MqlTradeResult res={};
if(!OrderSendAsync(req,res))
{
Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+