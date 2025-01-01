DocumentaciónSecciones
OrderSendAsync

La función OrderSendAsync() sirve para realizar las operaciones de trading asincrónicas, sin esperar la respuesta del servidor comercial a la solicitud enviada. Esta función está diseñada para un trading de alta frecuencia, cuando según las condiciones del algoritmo de trading resulta inadmisible perder el tiempo para esperar la respuesta del servidor.

bool  OrderSendAsync(
   MqlTradeRequest&  request,      // estructura de la solicitud
   MqlTradeResult&   result        // estructura de la respuesta
   );

Parámetros

request

[in]  Puntero a la estructura del tipo MqlTradeRequest que describe la acción comercial del cliente.

result

[in,out]  Puntero a la estructura del tipo MqlTradeResult que describe el resultado de la operación comercial cuando la función se finaliza con éxito (si se devuelve true).

Valor devuelto

Devuelve true al enviar con éxito la solicitud comercial al servidor de trading. Si la solicitud no ha sido enviada, devuelve false. En caso de la ejecución con éxito, en la variable result el código de la respuesta contiene el valor TRADE_RETCODE_PLACED (código 10008) — "orden colocada". La ejecución con éxito significa sólo el hecho del envío, pero no da ninguna garantía de que la solicitud haya llegado al servidor comercial y haya sido aceptada para la tramitación. Durante el procesamiento de la solicitud recibida el servidor comercial envía al Terminal de Cliente un mensaje de respuesta referente al cambio del estado actual de la posición, órdenes y transacciones que provoca la generación del evento Trade.

En el servidor el resultado de ejecución de la solicitud comercial que ha sido enviada por la función OrderSendAsync() se puede seguir a través del manejador OnTradeTransaction. Hay que tener en cuenta que durante la ejecución de una solicitud comercial el manejador OnTradeTransaction será invocado varias veces.

Por ejemplo, al enviar una orden de compra, ésta se tramita, para la cuenta se crea una orden de compra correspondiente, se realiza la ejecución de la orden, su eliminación de la lista de las abiertas, se agrega al historial de órdenes, luego la operación correspondiente se agrega al historial, y se crea una posición nueva. La función OnTradeTransaction será llamada para cada uno de estos eventos. Para obtener la información más detallada, hay que analizar los parámetros de esta función:

  • trans - este parámetro obtiene la estructura MqlTradeTransaction que describe la transacción comercial aplicada a la cuenta de trading;
  • request - este parámetro obtiene la estructura MqlTradeRequest que describe la solicitud comercial que ha provocado la ejecución de la transacción comercial;
  • result - este parámetro obtiene la estructura MqlTradeResult que describe el resultado de ejecución de la solicitud comercial.

Nota

Esta función en términos del propósito y parámetros es igual a la OrderSend(), pero a diferencia de aquélla es una versión asincrónica. Es decir, no detiene el trabajo del programa a la espera del resultado de su ejecución. Usted puede comparar la velocidad de operaciones comerciales de estas dos funciones con la ayuda del EA del ejemplo de abajo.

Ejemplo:

#property description "EAs para el envío de solicitudes de trading "
                      " a través de la función OrderSendAsync().\r\n"
#property description "Se muestra el procesamiento de eventos de trading mediante"
                      " las funciones-manejadores OnTrade() y OnTradeTransaction()\r\n"
#property description "En los parámetros del EA se puede establecer el Magic Number"
                      " (identificador único) "
#property description "y el modo de visualización de mensajes en el diario "Asesores Expertos". Por defecto se muestran todos los detalles.\r\n"
//--- input parameters
input int  MagicNumber=1234567;      // Identificador del EA
input bool DescriptionModeFull=true// Modo de visualización detallado
//--- variable para el uso en la llamada HistorySelect()
datetime history_start;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- comprobamos el permiso para el trading automático
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("El trading automático está prohibido en el terminal, el EA será eliminado");
      ExpertRemove();
      return(-1);
     }
//--- no se puede tradear en la cuenta real
   if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)
     {
      Alert("¡El EA tiene prohibido tradear en la cuenta real!");
      ExpertRemove();
      return(-2);
     }
//--- comprobar si se puede tradear en esta cuenta (por ejemplo, el trading es imposible cuando se usa la contraseña de inversor)
   if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("Está prohibido tradear en esta cuenta");
      ExpertRemove();
      return(-3);
     }
//--- recordamos la hora de inicio del EA para obtener el historial de trading
   history_start=TimeCurrent();
//---
   CreateBuySellButtons();
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- eliminamos los objetos gráficos
   ObjectDelete(0,"Buy");
   ObjectDelete(0,"Sell");
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
  {
//--- encabezamiento según el nombre de la función-manejador del evento de trading 
   Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- obtenemos el tipo de la transacción como valor de la enumeración 
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
//--- si la transacción es el resultado del procesamiento de la solicitud
   if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)
     {
      //---mostramos el nombre e la transacción
      Print(EnumToString(type));
      //--- luego mostramos la descripción literal de la solicitud procesada
      Print("------------RequestDescription\r\n",
            RequestDescription(request,DescriptionModeFull));
      //--- y mostramos la descripción del resultado de la solicitud
      Print("------------ ResultDescription\r\n",
            TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));
     }
   else // para la transacción del otro tipo mostramos la descripción completa de la transacción
     {
      Print("------------ TransactionDescription\r\n",
            TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));
     }
//---     
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trade function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//--- miembros estáticos para el almacenaje del estado de la cuenta de trading
   static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;
//--- solicitamos el historial de trading
   bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());
   PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",
               TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);
//--- encabezamiento según el nombre de la función-manejador del evento de trading 
   Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- mostramos el nombre del manejador y el número de órdenes para el momento de procesamiento
   int curr_positions=PositionsTotal();
   int curr_orders=OrdersTotal();
   int curr_deals=HistoryOrdersTotal();
   int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();
//--- mostramos el número de órdenes, posiciones, transacciones, asi como los cambios entre paréntesis 
   PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",
               curr_positions,(curr_positions-prev_positions));
   PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_orders,curr_orders-prev_orders);
   PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_deals,curr_deals-prev_deals);
   PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",
               curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);
//--- inserción de string break para leer el Diario con comodidad
   Print("");
//--- guardamos el estado de la cuenta
   prev_positions=curr_positions;
   prev_orders=curr_orders;
   prev_deals=curr_deals;
   prev_history_orders=curr_history_orders;
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//--- procesamiento del evento CHARTEVENT_CLICK ("Clic con el botón del ratón sobre el gráfico")
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
     {
      Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);
      //--- volumen mínimo para la transacción
      double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
      //--- si está pulsado el botón "Buy", compramos
      if(sparam=="Buy")
        {
         PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         BuyAsync(volume_min);
         //--- despulsamos el botón pulsado
         ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
        }
      //--- si está pulsado el botón "Sell", vendemos
      if(sparam=="Sell")
        {
         PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         SellAsync(volume_min);
         //--- despulsamos el botón pulsado
         ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);
        }
      ChartRedraw();
     }
//---         
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Devuelve la descripción literal de la transacción               |
//+------------------------------------------------------------------+
string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- preparamos la cadena para el retorno desde la función
   string desc=EnumToString(trans.type)+"\r\n";
//--- en el modo detallado agregamos el máximo de información
   if(detailed)
     {
      desc+="Symbol: "+trans.symbol+"\r\n";
      desc+="Deal ticket: "+(string)trans.deal+"\r\n";
      desc+="Deal type: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r\n";
      desc+="Order ticket: "+(string)trans.order+"\r\n";
      desc+="Order type: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r\n";
      desc+="Order state: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r\n";
      desc+="Order time type: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r\n";
      desc+="Order expiration: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r\n";
      desc+="Price: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r\n";
      desc+="Price trigger: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r\n";
     }
//--- devolvemos la cadena obtenida
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Devuelve la descripción literal de solicitud comercial          |
//+------------------------------------------------------------------+
string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,
                          const bool detailed=true)
  {
//--- preparamos la cadena para la devolución desde la función
   string desc=EnumToString(request.action)+"\r\n";
//--- en el modo detallado agregamos el máximo de información
   if(detailed)
     {
      desc+="Symbol: "+request.symbol+"\r\n";
      desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r\n";
      desc+="Order ticket: "+(string)request.order+"\r\n";
      desc+="Order type: "+EnumToString(request.type)+"\r\n";
      desc+="Order filling: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r\n";
      desc+="Order time type: "+EnumToString(request.type_time)+"\r\n";
      desc+="Order expiration: "+TimeToString(request.expiration)+"\r\n";
      desc+="Price: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r\n";
      desc+="Deviation points: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r\n";
      desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r\n";
      desc+="Comment: "+request.comment+"\r\n";
     }
//--- devolvemos la cadena obtenida
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Devuelve la descripción literal del resultado de tramitación de la solicitud  
//+------------------------------------------------------------------+
string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- preparamos la cadena para el retorno desde la función
   string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r\n";
//--- en el modo detallado agregamos el máximo de información
   if(detailed)
     {
      desc+="Request ID: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r\n";
      desc+="Order ticket: "+(string)result.order+"\r\n";
      desc+="Deal ticket: "+(string)result.deal+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r\n";
      desc+="Price: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r\n";
      desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r\n";
      desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r\n";
      desc+="Comment: "+result.comment+"\r\n";
     }
//--- devolvemos la cadena obtenida
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crea dos botones para la compra y la venta                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateBuySellButtons()
  {
//--- comprobamos la presencia del objeto con el nombre "Buy"
   if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)
     {
      //--- si el objeto encontrado no es un botón, lo eliminamos
      if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Buy");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // creamos el botón "Buy"
//--- configuramos el botón "Buy"
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);
//--- comprobamos la presencia del objeto con el nombre "Sell"
   if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)
     {
      //--- si el objeto encontrado no es un botón, lo eliminamos
      if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Sell");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // creamos el botón "Sell"
//--- configuramos el botón "Sell"
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);
//--- forzamos la actualización del gráfico para que los botones se dibujen inmediatamente
   ChartRedraw();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| la compra mediante la función asincrónica OrderSendAsync()       |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyAsync(double volume)
  {
//--- preparamos la solicitud
   MqlTradeRequest req={};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_BUY;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Buy using OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| la venta mediante la función asincrónica OrderSendAsync()        |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellAsync(double volume)
  {
//--- preparamos la solicitud
   MqlTradeRequest req={};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_SELL;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Sell using OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__,": error ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Ejemplo de visualización de mensajes en el diario "Asesores Expertos":

 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnChartEvent: sparam = Sell
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Sell EURUSD 0.01 lot
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_REQUEST
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------RequestDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_ACTION_DEAL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Magic Number: 1234567
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order filling: ORDER_FILLING_FOK
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deviation points: 10
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Limit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Comment: Sell using OrderSendAsync()
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ ResultDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Retcode 10009
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Request ID: 2
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ask: 1.29319
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Bid: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Comment
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+1)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_FILLED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   