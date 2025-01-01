DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con la base de datosDatabaseClose 

DatabaseClose

Cierra una base de datos.

void  DatabaseClose(
   int  database      // manejador de base de datos recibido en DatabaseOpen
   );

Parámetros

database

[in]  Manejador de base de datos recibido en DatabaseOpen().

Valor retornado

No.

Observación

Después de llamar a DatabaseClose, todos los manejadores de las solicitudes a la base de datos son eliminados y quedan invalidados.

Si el manejador no es válido, la función mostrará el error ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Es posible comprobar el error con la ayuda de GetLastError().

Ver también

DatabaseOpen, DatabasePrepare