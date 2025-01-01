- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseClose
Cierra una base de datos.
void DatabaseClose(
Parámetros
database
[in] Manejador de base de datos recibido en DatabaseOpen().
Valor retornado
No.
Observación
Después de llamar a DatabaseClose, todos los manejadores de las solicitudes a la base de datos son eliminados y quedan invalidados.
Si el manejador no es válido, la función mostrará el error ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Es posible comprobar el error con la ayuda de GetLastError().
