|
#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
//--- establecemos la muestra de tres niveles horizontales en la ventana separada del indicador
#property indicator_level1 20
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 80
//--- establecemos el grosor de niveles horizontales
#property indicator_levelwidth 5
//--- establecemos el color de niveles horizontales
#property indicator_levelcolor clrAliceBlue
//--- establecemos el estilo de niveles horizontales
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- ponemos las descripciones de niveles horizontales
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");
//--- ponemos el nombre breve al indicador
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetInteger() Demo");
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int tick_counter=0;
//--- contamos los ticks
tick_counter++;
//--- y establecemos los colores de niveles horizontales en función del contador de los ticks
ChangeLevelColor(0,tick_counter,3,6,10); // tres últimos parámetros cambian el color
ChangeLevelColor(1,tick_counter,3,6,8);
ChangeLevelColor(2,tick_counter,4,7,9);
//--- cambiamos los estilos de niveles horizontales
ChangeLevelStyle(0,tick_counter);
ChangeLevelStyle(1,tick_counter+5);
ChangeLevelStyle(2,tick_counter+15);
//--- obtenemos el grosor de la línea como el resto de la división entera del número de los ticks por 5
int width=tick_counter%5;
//--- pasaremos por todos los niveles horizontales y pondremos
for(int l=0;l<3;l++)
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,l,width+1);
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Establecemos el color de la línea horizontal en la ventana separada del indicador |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLevelColor(int level, // número de la línea horizontal
int tick_number,// el dividiendo, número para obtener el resto de la división
int f_trigger, // el primer divisor de cambio del color
int s_trigger, // el segundo divisor de cambio del color
int t_trigger) // el tercer divisor de cambio del color
{
static color colors[3]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- índice del color desde el array colors[]
int index=-1;
//--- calculamos el número del color desde el colors[] para colorear la línea horizontal
if(tick_number%f_trigger==0)
index=0; // si el número tick_number se divide sin resto por f_trigger
if(tick_number%s_trigger==0)
index=1; // si el número tick_number se divide sin resto por s_trigger
if(tick_number%t_trigger==0)
index=2; // si el número tick_number se divide sin resto por t_trigger
//--- si el color está determinado, lo establecemos
if(index!=-1)
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,colors[index]);
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Establecemos el estilo de la línea horizontal en la ventana separada del indicador |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLevelStyle(int level, // número de la línea horizontal
int tick_number// número para obtener el resto de la división)
)
{
//--- array para guardar los estilos
static ENUM_LINE_STYLE styles[5]=
{STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//--- índice del estilo desde el array styles[]
int index=-1;
//--- calculamos el número desde el array styles[] para establecer el estilo de la línea horizontal
if(tick_number%50==0)
index=5; // si tick_number se divide sin resto por 50, el estilo será STYLE_DASHDOTDOT
if(tick_number%40==0)
index=4; // ... estilo STYLE_DASHDOT
if(tick_number%30==0)
index=3; // ... STYLE_DOT
if(tick_number%20==0)
index=2; // ... STYLE_DASH
if(tick_number%10==0)
index=1; // ... STYLE_SOLID
//--- si el estilo está determinado, lo establecemos
if(index!=-1)
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,styles[index]);
}