Manual de referencia de MQL5 SignalBaseGetDouble
SignalBaseGetDouble
Devuelve el valor de la propiedad del tipo double para la señal seleccionada.
double SignalBaseGetDouble(
Parámetros
property_id
[in] Identificador de la propiedad de la señal. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE.
Valor devuelto
Valor del tipo double de la propiedad de la señal especificada.