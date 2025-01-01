DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Administrar señalesSignalBaseGetDouble 

SignalBaseGetDouble

Devuelve el valor de la propiedad del tipo double para la señal seleccionada.

double  SignalBaseGetDouble(
   ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE     property_id,     // identificador de la propiedad
   );

Parámetros

property_id

[in]  Identificador de la propiedad de la señal. El valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE.

Valor devuelto

Valor del tipo double de la propiedad de la señal especificada.