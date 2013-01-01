|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script
#property script_show_inputs
//--- parámetros para obtener datos desde el terminal
input string InpSymbolName="EURUSD"; // par de divisas
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // período de tiempo
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // fecha de inicio del copiado de datos
//--- parámetros para la escritura de datos en el archivo
input string InpFileName="EURUSD.txt"; // nombre del archivo
input string InpDirectoryName="Data"; // nombre de la carpeta
//+------------------------------------------------------------------+
//| Estructura para almacenar los datos de la vela |
//+------------------------------------------------------------------+
struct candlesticks
{
double open; // precio de apertura
double close; // precio de cierre
double high; // precio máximo
double low; // precio mínimo
datetime date; // fecha
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
int size;
datetime time_buff[];
double open_buff[];
double close_buff[];
double high_buff[];
double low_buff[];
candlesticks cand_buff[];
//--- reseteamos el valor del error
ResetLastError();
//--- obtenemos el tiempo de aparición de barras desde el rango
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallo al copiar el valor de tiempo. Código del error = %d",GetLastError());
return;
}
//--- obtenemos los precios máximos de las barras desde el rango
if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallo al copiar los valores de precios máximos. Código del error = %d",GetLastError());
return;
}
//--- obtenemos los precios mínimos de las barras desde el rango
if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallo al copiar los valores de precios mínimos. Código del error = %d",GetLastError());
return;
}
//--- obtenemos los precios de apertura de barras desde al rango
if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallo al copiar los valores de precios de apertura. Código del error = %d",GetLastError());
return;
}
//--- obtenemos los precios de cierre de barras desde el rango
if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fallo al copiar los valores de precios de cierre. Código del error = %d",GetLastError());
return;
}
//--- definimos la dimensión de arrays
size=ArraySize(time_buff);
//--- guardamos todos los datos en el array de la estructura
ArrayResize(cand_buff,size);
for(int i=0;i<size;i++)
{
cand_buff[i].open=open_buff[i];
cand_buff[i].close=close_buff[i];
cand_buff[i].high=high_buff[i];
cand_buff[i].low=low_buff[i];
cand_buff[i].date=time_buff[i];
}
//--- abrimos el archivo para la escritura del array de la estructura en el archivo (si no existe, se crea automáticamente)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("El archivo %s está abierto para la escritura",InpFileName);
PrintFormat("Ruta del archivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
//--- preparamos el contador del número de bytes
uint counter=0;
//--- escribimos los valores del array usando el ciclo
for(int i=0;i<size;i++)
counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);
PrintFormat("En el archivo %s han sido escritos %d bytes de información",InpFileName,counter);
PrintFormat("Total de bytes: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Correcto" : "Error");
//--- cerramos el archivo
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Datos escritos, archivo %s cerrado",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Fallo al abrir el archivo %s, Código del error = %d",InpFileName,GetLastError());
}