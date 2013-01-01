DocumentaciónSecciones
Escribe el contenido de una estructura pasada como un parámetro en un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos.

uint  FileWriteStruct(
   int          file_handle,       // manejador del archivo
   const void&  struct_object,     // enlace a objeto
   int          size=-1            // tamaño para escribir en bytes
   );

Parámetros

file_handle

[in]  Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().

struct_object

[in]  Referencia al objeto de dicha estructura. La estructura no debe contener líneas de caracteres, matrices dinámicas, funciones virtuales u objetos de clases, así como punteros a objetos y funciones.

size=-1

[in]  Número de símbolos que hay que escribir. Si el tamaño no está especificado o está indicada la cantidad de bytes que supera el tamaño de la estructura, se escribe la estructura entera.

Valor devuelto

En caso del éxito la función devuelve el número de bytes escritos. El puntero de archivos se mueve a esta misma cantidad de bytes.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Demo_FileWiteStruct.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script
#property script_show_inputs
//--- parámetros para obtener datos desde el terminal
input string          InpSymbolName="EURUSD";           // par de divisas
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1;        // período de tiempo
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // fecha de inicio del copiado de datos
//--- parámetros para la escritura de datos en el archivo
input string          InpFileName="EURUSD.txt";         // nombre del archivo
input string          InpDirectoryName="Data";          // nombre de la carpeta
//+------------------------------------------------------------------+
//| Estructura para almacenar los datos de la vela                               |
//+------------------------------------------------------------------+
struct candlesticks
  {
   double            open;  // precio de apertura
   double            close; // precio de cierre
   double            high;  // precio máximo
   double            low;   // precio mínimo
   datetime          date;  // fecha
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime     date_finish=TimeCurrent();
   int          size;
   datetime     time_buff[];
   double       open_buff[];
   double       close_buff[];
   double       high_buff[];
   double       low_buff[];
   candlesticks cand_buff[];
//--- reseteamos el valor del error
   ResetLastError();
//--- obtenemos el tiempo de aparición de barras desde el rango
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallo al copiar el valor de tiempo. Código del error = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- obtenemos los precios máximos de las barras desde el rango
   if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallo al copiar los valores de precios máximos. Código del error = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- obtenemos los precios mínimos de las barras desde el rango
   if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallo al copiar los valores de precios mínimos. Código del error = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- obtenemos los precios de apertura de barras desde al rango
   if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallo al copiar los valores de precios de apertura. Código del error = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- obtenemos los precios de cierre de barras desde el rango
   if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fallo al copiar los valores de precios de cierre. Código del error = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- definimos la dimensión de arrays
   size=ArraySize(time_buff);
//--- guardamos todos los datos en el array de la estructura
   ArrayResize(cand_buff,size);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      cand_buff[i].open=open_buff[i];
      cand_buff[i].close=close_buff[i];
      cand_buff[i].high=high_buff[i];
      cand_buff[i].low=low_buff[i];
      cand_buff[i].date=time_buff[i];
     }
 
//--- abrimos el archivo para la escritura del array de la estructura en el archivo (si no existe, se crea automáticamente)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("El archivo %s está abierto para la escritura",InpFileName);
      PrintFormat("Ruta del archivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
      //--- preparamos el contador del número de bytes
      uint counter=0;
      //--- escribimos los valores del array usando el ciclo
      for(int i=0;i<size;i++)
         counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);
      PrintFormat("En el archivo %s han sido escritos %d bytes de información",InpFileName,counter);
      PrintFormat("Total de bytes: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Correcto" : "Error");
      //--- cerramos el archivo
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Datos escritos, archivo %s cerrado",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Fallo al abrir el archivo %s, Código del error = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

