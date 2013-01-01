FileWriteStruct

Escribe el contenido de una estructura pasada como un parámetro en un archivo binario desde la posición actual del puntero de archivos.

uint FileWriteStruct(

int file_handle,

const void& struct_object,

int size=-1

);

Parámetros

file_handle

[in] Descriptor de archivo devuelto por la función FileOpen().

struct_object

[in] Referencia al objeto de dicha estructura. La estructura no debe contener líneas de caracteres, matrices dinámicas, funciones virtuales u objetos de clases, así como punteros a objetos y funciones.

size=-1

[in] Número de símbolos que hay que escribir. Si el tamaño no está especificado o está indicada la cantidad de bytes que supera el tamaño de la estructura, se escribe la estructura entera.

Valor devuelto

En caso del éxito la función devuelve el número de bytes escritos. El puntero de archivos se mueve a esta misma cantidad de bytes.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script

#property script_show_inputs

//--- parámetros para obtener datos desde el terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // par de divisas

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // período de tiempo

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // fecha de inicio del copiado de datos

//--- parámetros para la escritura de datos en el archivo

input string InpFileName="EURUSD.txt"; // nombre del archivo

input string InpDirectoryName="Data"; // nombre de la carpeta

//+------------------------------------------------------------------+

//| Estructura para almacenar los datos de la vela |

//+------------------------------------------------------------------+

struct candlesticks

{

double open; // precio de apertura

double close; // precio de cierre

double high; // precio máximo

double low; // precio mínimo

datetime date; // fecha

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

int size;

datetime time_buff[];

double open_buff[];

double close_buff[];

double high_buff[];

double low_buff[];

candlesticks cand_buff[];

//--- reseteamos el valor del error

ResetLastError();

//--- obtenemos el tiempo de aparición de barras desde el rango

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallo al copiar el valor de tiempo. Código del error = %d",GetLastError());

return;

}

//--- obtenemos los precios máximos de las barras desde el rango

if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallo al copiar los valores de precios máximos. Código del error = %d",GetLastError());

return;

}

//--- obtenemos los precios mínimos de las barras desde el rango

if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallo al copiar los valores de precios mínimos. Código del error = %d",GetLastError());

return;

}

//--- obtenemos los precios de apertura de barras desde al rango

if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallo al copiar los valores de precios de apertura. Código del error = %d",GetLastError());

return;

}

//--- obtenemos los precios de cierre de barras desde el rango

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fallo al copiar los valores de precios de cierre. Código del error = %d",GetLastError());

return;

}

//--- definimos la dimensión de arrays

size=ArraySize(time_buff);

//--- guardamos todos los datos en el array de la estructura

ArrayResize(cand_buff,size);

for(int i=0;i<size;i++)

{

cand_buff[i].open=open_buff[i];

cand_buff[i].close=close_buff[i];

cand_buff[i].high=high_buff[i];

cand_buff[i].low=low_buff[i];

cand_buff[i].date=time_buff[i];

}



//--- abrimos el archivo para la escritura del array de la estructura en el archivo (si no existe, se crea automáticamente)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("El archivo %s está abierto para la escritura",InpFileName);

PrintFormat("Ruta del archivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- preparamos el contador del número de bytes

uint counter=0;

//--- escribimos los valores del array usando el ciclo

for(int i=0;i<size;i++)

counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);

PrintFormat("En el archivo %s han sido escritos %d bytes de información",InpFileName,counter);

PrintFormat("Total de bytes: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Correcto" : "Error");

//--- cerramos el archivo

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Datos escritos, archivo %s cerrado",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fallo al abrir el archivo %s, Código del error = %d",InpFileName,GetLastError());

}

