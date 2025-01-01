Manual de referencia de MQL5Trabajo con OpenCLCLKernelCreate
CLKernelCreate
Crea un punto de acceso al programa OpenCL y devuelve el manejador para él.
int CLKernelCreate(
Parámetros
program
[in] Manejador para un objeto del programa OpenCL.
kernel_name
[in] Nombre de la función kernel, es decir el nombre del punto de acceso en el programa OpenCL correspondiente a partir del cual se empieza la ejecución.
Valor devuelto
Manejador para el objeto OpenCL en caso de ejecutarse con éxito. En caso del error devuelve -1. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
Nota
En estos momentos están previstos los siguientes códigos de errores:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - manejador inválido para program OpenCL,
- ERR_INVALID_PARAMETER - un parámetro literal inválido,
- ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - nombre del kernel contiene más de 127 caracteres,
- ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - un error interno a la hora de crear el objeto OpenCL.