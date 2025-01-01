CLKernelCreate

Crea un punto de acceso al programa OpenCL y devuelve el manejador para él.

int CLKernelCreate(

int program,

const string kernel_name

);

Parámetros

program

[in] Manejador para un objeto del programa OpenCL.

kernel_name

[in] Nombre de la función kernel, es decir el nombre del punto de acceso en el programa OpenCL correspondiente a partir del cual se empieza la ejecución.

Valor devuelto

Manejador para el objeto OpenCL en caso de ejecutarse con éxito. En caso del error devuelve -1. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

En estos momentos están previstos los siguientes códigos de errores: