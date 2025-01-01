DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con OpenCLCLKernelCreate 

CLKernelCreate

Crea un punto de acceso al programa OpenCL y devuelve el manejador para él.

int  CLKernelCreate(
   int           program,        // manejador para el objeto OpenCL
   const string  kernel_name     // nombre del kernel
   );

Parámetros

program

[in]  Manejador para un objeto del programa OpenCL.

kernel_name

[in]  Nombre de la función kernel, es decir el nombre del punto de acceso en el programa OpenCL correspondiente a partir del cual se empieza la ejecución.

Valor devuelto

Manejador para el objeto OpenCL en caso de ejecutarse con éxito. En caso del error devuelve -1. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

En estos momentos están previstos los siguientes códigos de errores:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - manejador inválido para program OpenCL,
  • ERR_INVALID_PARAMETER - un parámetro literal inválido,
  • ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - nombre del kernel contiene más de 127 caracteres,
  • ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - un error interno a la hora de crear el objeto OpenCL.