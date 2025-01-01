DocumentaciónSecciones
La función suspende la ejecución del Asesor Experto en curso o del script por un intervalo determinado.

void  Sleep(
   int  milliseconds      // intervalo
   );

Parámetros

milliseconds

[in]  Intervalo de retraso en milisegundos.

Valor devuelto

No hay valor devuelto.

Nota

La función Sleep() no puede ser llamada de los indicadores personalizados, porque los indicadores se ejecutan en un hilo de interfaz y no deben frenarlo. La función dispone de la comprobación "built-in" del estado de bandera de interrupción de Asesor Experto cada 0.1 segundos.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- mostramos en el comentario del gráfico una cuenta atrás de 10 a 1
   for(int i=10i>0 && !IsStopped(); i--)
     {
      Comment(StringFormat("Wait %u seconds",i));
      Sleep(1000);
     }
//--- escribimos en el comentario "entrante" un texto describiendo el propósito del script
   string text="This was a test showing how the Sleep() function works";
   string mess="";
   for(int i=0i<(int)text.Length(); i++)
     {
      mess+=ShortToString(text.GetChar(i));
      Sleep(100);
      Comment(mess);
     }
//--- nos despedimos...
   Sleep(1000);
   for(int i=0i<6i++)
     {
      mess=(i % 2 == 0 ? "" : "  Bye!");
      Comment(mess);
      Sleep(300);
     }
//--- borramos el texto en el gráfico
   Comment("");
  }