Sleep

La función suspende la ejecución del Asesor Experto en curso o del script por un intervalo determinado.

void Sleep(

int milliseconds

);

Parámetros

milliseconds

[in] Intervalo de retraso en milisegundos.

Valor devuelto

No hay valor devuelto.

Nota

La función Sleep() no puede ser llamada de los indicadores personalizados, porque los indicadores se ejecutan en un hilo de interfaz y no deben frenarlo. La función dispone de la comprobación "built-in" del estado de bandera de interrupción de Asesor Experto cada 0.1 segundos.

Ejemplo: