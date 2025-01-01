- Alert
Sleep
La función suspende la ejecución del Asesor Experto en curso o del script por un intervalo determinado.
void Sleep(
Parámetros
milliseconds
[in] Intervalo de retraso en milisegundos.
Valor devuelto
No hay valor devuelto.
Nota
La función Sleep() no puede ser llamada de los indicadores personalizados, porque los indicadores se ejecutan en un hilo de interfaz y no deben frenarlo. La función dispone de la comprobación "built-in" del estado de bandera de interrupción de Asesor Experto cada 0.1 segundos.
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+