SocketTimeouts

Establece el límite de tiempo para obtener y enviar los datos para el objeto de sistema del socket.

bool SocketTimeouts(

int socket,

uint timeout_send_ms,

uint timeout_receive_ms

);

Parámetros

socket

[in] Manejador del socket retornado por la función SocketCreate. Al transmitir un manejador incorrecto, en _LastError se registra el error 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).

timeout_send_ms

[in] Límite de tiempo de envío de datos en milisegundos.

timeout_receive_ms

[in] Límite de tiempo de obtención de datos en milisegundos.

Valor retornado

Retorna true en caso de éxito, de lo contrario, false.

Observación

No confunda los límites de tiempo de los objetos de sistema con los límites de tiempo establecidos al leer datos a través de SocketRead. SocketTimeout establece los límites de tiempo una vez para el objeto del socket en el sistema operativo. Estos límites de tiempo se aplican a todas las funciones de lectura y envío de datos a través de este socket. En SocketRead, el límite de tiempo se establece para una operación concreta de lectura de datos.

Solo se puede llamar la función desde los expertos y scripts, puesto que funcionan en su propio flujo de ejecución. Si se llama desde el indicador, GetLastError() retornará el error 4014 — "La función de sistema no está permitida para la llamada".

Ejemplo: