- Estructura de fecha
- Estructura de parámetros de entrada de indicador
- Estructura de datos históricos
- Estructura de profundidad de mercado
- Estructura de solicitud comercial
- Estructura de resultados de verificación de una solicitud comercial
- Estructura de resultado de solicitud comercial
- Structure of a Trade Transaction
- Estructura para obtención de precios actuales
- Estructuras del calendario económico
MqlRates
Esta estructura sirve para almacenar la información sobre los precios, volúmenes y spread.
struct MqlRates
{
datetime time; // hora del inicio del período
double open; // precio de apertura
double high; // precio máximo durante el período
double low; // precio mínimo durante el período
double close; // precio de cierre
long tick_volume; // volumen de tick
int spread; // spread
long real_volume; // volumen de stock
};
Ejemplo:
void OnStart()
