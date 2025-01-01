DocumentaciónSecciones
MqlRates

Esta estructura sirve para almacenar la información sobre los precios, volúmenes y spread.

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // hora del inicio del período
   double   open;         // precio de apertura
   double   high;         // precio máximo durante el período
   double   low;          // precio mínimo durante el período
   double   close;        // precio de cierre
   long     tick_volume;  // volumen de tick
   int      spread;       // spread
   long     real_volume;  // volumen de stock
  };

Ejemplo:

void OnStart()
  {
   MqlRates rates[];
   int copied=CopyRates(NULL,0,0,100,rates);
   if(copied<=0)
      Print("Fallo al copiar los datos de precios ",GetLastError());
   else Print("Se ha copiado ",ArraySize(rates)," barras");
  }

Véase también

CopyRates, Acceso a series temporales