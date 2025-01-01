MqlRates

Esta estructura sirve para almacenar la información sobre los precios, volúmenes y spread.

struct MqlRates

{

datetime time; // hora del inicio del período

double open; // precio de apertura

double high; // precio máximo durante el período

double low; // precio mínimo durante el período

double close; // precio de cierre

long tick_volume; // volumen de tick

int spread; // spread

long real_volume; // volumen de stock

};

Ejemplo:

void OnStart()

{

MqlRates rates[];

int copied=CopyRates(NULL,0,0,100,rates);

if(copied<=0)

Print("Fallo al copiar los datos de precios ",GetLastError());

else Print("Se ha copiado ",ArraySize(rates)," barras");

}

Véase también

CopyRates, Acceso a series temporales