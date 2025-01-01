DXShaderInputsSet

Establece los parámetros de entrada del sombreador.

bool DXShaderInputsSet(

int shader,

const int& inputs[]

);

Parámetros

shader

[in] Manejador del sombreador creado en DXShaderCreate().

inputs[]

[in] Matriz de los manejadores de los parámetros de entrada creados con la ayuda de DXInputCreate().

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

El tamaño de la matriz de los parámetros de entrada debe ser igual al número de objetos cbuffer declarados en el código del sombreador.