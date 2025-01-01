Manual de referencia de MQL5Trabajo con DirectXDXShaderInputsSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderInputsSet
Establece los parámetros de entrada del sombreador.
|
bool DXShaderInputsSet(
Parámetros
shader
[in] Manejador del sombreador creado en DXShaderCreate().
inputs[]
[in] Matriz de los manejadores de los parámetros de entrada creados con la ayuda de DXInputCreate().
Valor retornado
Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().
Observación
El tamaño de la matriz de los parámetros de entrada debe ser igual al número de objetos cbuffer declarados en el código del sombreador.