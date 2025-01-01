DXContextCreate

Crea un contexto gráfico para dibujar frames del tamaño indicado.

int DXContextCreate(

uint width,

uint height

);

Parámetros

width

[in] Anchura del frame en píxeles.

height

[in] Altura del frame en píxeles

Valor retornado

Manejador del contexto creado o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

Todos los objetos gráficos creados con la ayuda de las funciones DXBufferCreate, DXInputCreate, DXShaderCreate y DXTextureCreate, se pueden utilizar solo en el contexto gráfico en el que han sido creados.

Por consiguiente, el tamaño del frame se puede modificar en DXContextSetSize().

Un manejador creado que ya no vaya a usarse más, deberá ser explícitamente liberado con la ayuda de la función DXRelease().