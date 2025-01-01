- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringInit
Inicializa una cadena con símbolos especificados y proporciona la longitud especificada de una cadena.
|
bool StringInit(
Parámetros
string_var
[in][out] Cadena que tiene que ser inicializada o deinicializada.
new_len=0
[in] Longitud de la cadena después de inicialización. Si la longitud=0, la cadena se deinicializa, es decir, el buffer de la cadena se limpia y la dirección del buffer se pone a cero.
character=0
[in] Símbolo para llenar la cadena.
Valor devuelto
En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener el código de error hay que llamar a la función GetLastError().
Nota
Si character=0 y la longitud new_len>0, entonces el buffer de la cadena con longitud indicada será distribuido y llenado con ceros. La longitud de la cadena será igual a cero porque el buffer entero está llenado con terminadores de la cadena.
Ejemplo:
|
void OnStart()
Véase también