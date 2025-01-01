StringInit

Inicializa una cadena con símbolos especificados y proporciona la longitud especificada de una cadena.

bool StringInit(

string& string_var,

int new_len=0,

ushort character=0

);

Parámetros

string_var

[in][out] Cadena que tiene que ser inicializada o deinicializada.

new_len=0

[in] Longitud de la cadena después de inicialización. Si la longitud=0, la cadena se deinicializa, es decir, el buffer de la cadena se limpia y la dirección del buffer se pone a cero.

character=0

[in] Símbolo para llenar la cadena.

Valor devuelto

En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener el código de error hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Si character=0 y la longitud new_len>0, entonces el buffer de la cadena con longitud indicada será distribuido y llenado con ceros. La longitud de la cadena será igual a cero porque el buffer entero está llenado con terminadores de la cadena.

Ejemplo:

void OnStart()

{

//---

string str;

StringInit(str,200,0);

Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

}

/* Resultado

str = : StringBufferLen(str) = 200 StringLen(str) = 0

*/

Véase también

StringBufferLen, StringLen