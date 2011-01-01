DocumentaciónSecciones
Devuelve el manejador del indicador Bollinger Bands®.

int  iBands(
   string              symbol,            // nombre del símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES     period,            // período
   int                 bands_period,      // período para el cálculo de la línea media
   int                 bands_shift,       // desplazamiento horizontal del indicador
   double              deviation,         // número de desviaciones estándares
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price      // tipo de precio o manejador
   );

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo del instrumento financiero cuyos datos serán usados para calcular el indicador. NULL significa el símbolo actual.

period

[in]  Valor del período puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES, 0 significa el timeframe actual.

bands_period

[in]  Período promedio para la línea principal del indicador.

bands_shift

[in]  Desplazamiento del indicador con relación al gráfico de precios.

deviation

[in]  Desviación de la línea principal.

applied_price

[in]  Precio que se usa. Puede ser cualquier precio de las constantes de precios ENUM_APPLIED_PRICE o un manejador de otro indicador.

Valor devuelto

Devuelve el manejador del indicador técnico especificado, en caso del fallo devuelve INVALID_HANDLE. Para liberar la memoria del ordenador del indicador que ya no se utiliza la función IndicatorRelease() a la que se le pasa el manejador (handle) de este indicador.

Nota

Números de búfers: 0 - BASE_LINE, 1 - UPPER_BAND, 2 - LOWER_BAND

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  Demo_iBands.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "El indicador demuestra cómo hay que obtener los datos"
#property description "de los búfers indicadores para el indicador técnico iBands."
#property description "El símbolo y el período de tiempo en el que se calcula el indicador"
#property description "se establecen mediante los parámetros symbol y period."
#property description "El modo de crear el manejador (handle) se establece mediante el parámetro 'type' (tipo de función)."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
//--- construcción de Upper
#property indicator_label1  "Upper"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrMediumSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- construcción de Lower
#property indicator_label2  "Lower"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrMediumSeaGreen
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- construcción de Middle
#property indicator_label3  "Middle"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrMediumSeaGreen
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Enumeración de modos de crear el manejador                      |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iBands,            // usar iBands
   Call_IndicatorCreate    // usar IndicatorCreate
  };
//--- parámetros de entrada
input Creation             type=Call_iBands;          // tipo de función 
input int                  bands_period=20;           // período de la media móvil
input int                  bands_shift=0;             // sangría
input double               deviation=2.0;             // número de desviaciones estándares 
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_CLOSE// tipo de precio
input string               symbol=" ";                // símbolo 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // período de tiempo
//--- búfers indicadores
double         UpperBuffer[];
double         LowerBuffer[];
double         MiddleBuffer[];
//--- variable para guardar el manejador del indicador iBands
int    handle;
//--- variable para guardar
string name=symbol;
//--- nombre del indicador en el gráfico
string short_name;
//--- vamos a guardar el número de los valores en el indicador Bollinger Bands
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- vinculación de los arrays a los búfers indicadores
   SetIndexBuffer(0,UpperBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,LowerBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,MiddleBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- estableceremos el desplazamiento para cada línea
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,bands_shift);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,bands_shift);      
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,bands_shift);      
//--- determinamos el símbolo para el que se construye el indicador
   name=symbol;
//--- eliminaremos los espacios del lado izquierdo y derecho
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- si después de eso la longitud de la cadena name obtiene el valor cero,
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- cogeremos el símbolo del gráfico en el que está iniciado el indicador
      name=_Symbol;
     }
//--- crearemos el manejador del indicador
   if(type==Call_iBands)
      handle=iBands(name,period,bands_period,bands_shift,deviation,applied_price);
   else
     {
      //--- llenaremos la estructura con los valores de los parámetros del indicador
      MqlParam pars[4];
      //--- período de la media móvil
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=bands_period;
      //--- desplazamiento
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=bands_shift;
      //--- número de desviaciones estándares
      pars[2].type=TYPE_DOUBLE;
      pars[2].double_value=deviation;
      //--- tipo de precio
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=applied_price;
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_BANDS,4,pars);
     }
//--- si no se puede crear el manejador
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- avisaremos sobre el fallo y mostraremos el número del error
      PrintFormat("Fallo al crear el manejador del indicador iBands para el par %s/%s, código del error %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- el trabajo del indicador se finaliza anticipadamente
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- mostraremos para qué par símbolo/período ha sido calculado el indicador Bollinger Bands
   short_name=StringFormat("iBands(%s/%s, %d,%d,%G,%s)",name,EnumToString(period),
                           bands_period,bands_shift,deviation,EnumToString(applied_price));
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inicialización correcta del indicador  
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- número de valores copiados desde el indicador iBands
   int values_to_copy;
//--- vamos a averiguar el número de valores calculados en el indicador
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() ha devuelto %d, el código del error %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- si se trata de la primera inicialización de la calculación de nuestro indicador o se ha cambiado el número de valores en el indicador iBands
//--- o si es necesario calcular el indicador para dos o más barras (entonces algo se ha cambiado en el historial)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- si el tamaño de los arrays indicadores supera el número de valores en el indicador iBands para el par symbol/period, entonces no copiamos todo 
      //--- en caso contrario, copiaremos menos que el tamaño de los búfers indicadores
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- significa que no es la primera vez que se calcula nuestro indicador y desde el momento de la primera llamada de OnCalculate())
      //--- se ha añadido no más de una barra para la calculación
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- llenamos el array con los valores desde el indicador Bollinger Bands
//--- si FillArraysFromBuffer ha devuelto false, significa que los datos aún no están listos - entonces finalizamos el proceso
   if(!FillArraysFromBuffers(MiddleBuffer,UpperBuffer,LowerBuffer,bands_shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- creamos el mensaje
   string comm=StringFormat("%s ==>  Actualizados los valores en el indicador %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- mostraremos en el gráfico un mensaje de servicio
   Comment(comm);
//--- recordaremos el número de valores en el indicador Bollinger Bands
   bars_calculated=calculated;
//--- devolveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Llenamos los búfers indicadores desde el indicador iBands        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &base_values[],     // búfer indicador de la línea media de Bollinger Bands
                           double &upper_values[],    // búfer indicador del borde superior
                           double &lower_values[],    // búfer indicador del borde inferior
                           int shift,                 // desplazamiento
                           int ind_handle,            // manejador del indicador iBands
                           int amount                 // número de valores a copiar
                           )
  {
//--- actualizaremos el código del error
   ResetLastError();
//--- llenamos una parte del array MiddleBuffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,-shift,amount,base_values)<0)
     {
      //--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
      PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iBands, código del error %d",GetLastError());
      //--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
      return(false);
     }
 
//--- llenamos una parte del array UpperBuffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,-shift,amount,upper_values)<0)
     {
      //--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
      PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iBands, código del error %d",GetLastError());
      //--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
      return(false);
     }
 
//--- llenamos una parte del array LowerBuffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 2
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-shift,amount,lower_values)<0)
     {
      //--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
      PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iBands, código del error %d",GetLastError());
      //--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
      return(false);
     }
//--- todo ha salido bien
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- limpiaremos el gráfico tras eliminar el indicador
   Comment("");
  }