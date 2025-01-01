- Dirección de indexación en los arrays y series temporales
IndicatorParameters
Devuelve para el manejador especificado el número de los parámetros de entrada del indicador, así como los propios valores y el tipo de parámetros.
|
int IndicatorParameters(
Parámetros
indicator_handle
[in] Manejador del indicador para el que hace falta averiguar el número de parámetros sobre los cuales está calculado éste.
indicator_type
[out] Variable del tipo ENUM_INDICATOR en la que será escrito el tipo del indicador.
parameters[]
[out] Array dinámico para recibir los valores del tipo MqlParam en el que será escrita la lista de parámetros del indicador. El tamaño del array es devuelto por la misma función IndicatorParameters().
Valor devuelto
El número de los parámetros de entrada del indicador con el manejador especificado. En caso del error devuelve -1. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
