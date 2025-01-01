Activation Calcula los valores de la función de activación y los escribe en el vector/matriz trasmitido Aprendizaje automático

ArgMax Retorna el índice del valor máximo Estadísticas

ArgMin Retorna el índice del valor mínimo Estadísticas

ArgSort Retorna el índice clasificado Manipulación

Assign Copia una matriz, vector o array con transformación automática Inicialización

Average Calcula la media ponderada de valores de matriz/vector Estadísticas

Cholesky Calcula la descomposición de Cholesky Transformación

Clip Limita los elementos de una matriz/vector a un rango dado de valores válidos Manipulación

Col Retorna un vector de columna. Escribe un vector en la columna especificada Manipulación

Cols Retorna el número de columnas en la matriz Características

Compare Compara los elementos de dos matrices/vectores con una precisión determinada Manipulación

CompareByDigits Compara si los elementos de dos matrices/vectores coinciden con una precisión de dígitos significativos Manipulación

Cond Calcula el número condicional de la matriz Características

Convolve Retorna la convolución lineal discreta de dos vectores Productos

Copy Retorna la copia de una matriz/vector dado Manipulación

Concat Concatena 2 submatrices en una sola matriz. Concatena 2 vectores en uno. Manipulación

CopyIndicatorBuffer Obtiene en un vector los datos del búfer indicado del indicador especificado en la cantidad especificada Inicialización

CopyRates Obtiene las series históricas de la estructura MqlRates en una matriz o vector del símbolo-periodo especificado en la cantidad especificada. Inicialización

CopyTicks Obtiene en una matriz o vector los ticks de la estructura MqlTick Inicialización

CopyTicksRange Obtiene en una matriz o vector los ticks de la estructura MqlTick en el intervalo de fechas indicado Inicialización

CorrCoef Calcula el coeficiente de correlación de Pearson (coeficiente de correlación lineal) Productos

Correlate Calcula la correlación cruzada de dos vectores Productos

Cov Calcula la matriz de covarianza Productos

CumProd Retorna el producto acumulativo de los elementos de una matriz/vector incluidos los elementos a lo largo de un eje determinado Estadísticas

CumSum Retorna la suma acumulativa de los elementos de una matriz/vector incluidos los elementos a lo largo de un eje determinado Estadísticas

Derivative Calcula los valores de la derivada de la función de activación y los escribe en el vector/matriz transmitido Aprendizaje automático

Det Calcula el determinante de una matriz cuadrada no degenerada Características

Diag Extrae una diagonal o construye una matriz diagonal Manipulación

Dot Producto escalar de dos vectores Productos

Eig Calcula los valores propios y los vectores propios derechos de una matriz cuadrada Transformación

EigVals Calcula los valores propios de la matriz global Transformación

Eye Retorna una matriz con unidades en la diagonal y ceros en el resto de sitios Inicialización

Fill Rellena una matriz o vector existente con el valor dado Inicialización

Flat Permite referirse a un elemento de la matriz usando un único índice en lugar de dos Manipulación

Full Crea y retorna una nueva matriz rellenada con el valor dado Inicialización

GeMM Producto matricial total de dos matrices (General Matrix Multiply) Productos

HasNan Retorna el número de valores NaN en una matriz/vector Manipulación

Hsplit Partición horizontal de una matriz en varias submatrices. Lo mismo que Split con axis=0 Manipulación

Identity Crea una matriz unitaria con el tamaño especificado Inicialización

Init Inicialización de una matriz o un vector Inicialización

Inner Producto interior de dos matrices Productos

Inv Calcula la inversa (multiplicativa) de una matriz cuadrada no degenerada usando el método de Jordan-Gauss. Soluciones

Kron Retorna el producto de Kronecker de dos matrices, una matriz y un vector, un vector y una matriz o dos vectores Productos

LinearRegression Calcula un vector/matriz con los valores de regresión lineal calculados Estadísticas

Loss Calcula los valores de la función de pérdida y los escribe en el vector/matriz trasmitido Aprendizaje automático

LstSq Retorna la solución de ecuaciones algebraicas lineales según el método de los mínimos cuadrados (para matrices no cuadradas o degeneradas) Soluciones

LU Factorización LU de una matriz como producto de una matriz triangular inferior y una matriz triangular superior Transformación

LUP Factorización LUP con permutación parcial que se refiere a la descomposición LU solo con permutación de cadenas: PA=LU Transformación

MatMul Producto matricial de dos matrices Productos

Max Retrona el valor máximo de la matriz/vector Estadísticas

Mean Calcula la media aritmética de los valores de los elementos Estadísticas

Median Calcula la mediana de los elementos de la matriz/vector Estadísticas

Min Retorna el valor mínimo de la matriz/vector Estadísticas

Norm Retorna la norma de una matriz o vector Características

Ones Crea y retorna una nueva matriz rellenada con unidades Inicialización

Outer Calcula el producto exterior de dos matrices o dos vectores Productos

Percentile Retorna el percentil especificado de los valores o elementos de la matriz/vector a lo largo del eje especificado Estadísticas

PInv Calcula una matriz pseudoinversa según el método de Moore-Penrose Soluciones

Power Eleva una matriz cuadrada a una potencia entera Productos

Prod Retorna el producto de los elementos de una matriz/vector, que también puede ejecutarse para un eje dado Estadísticas

Ptp Retorna el rango de valores de una matriz/vector o un eje de la matriz dado Estadísticas

QR Calcula la factorización QR de una matriz Transformación

Quantile Retorna el cuantil especificado de los valores de los elementos de la matriz/vector o los elementos a lo largo del eje especificado Estadísticas

Random Función estática. Crea y retorna una nueva matriz o vector relleno de valores aleatorios. Los valores aleatorios se generan uniformemente dentro de un rango determinado. Inicialización

Rank Retorna el rango de una matriz utilizando el método de Gauss Características

RegressionMetric Calcula la métrica de regresión como el error de desviación respecto a la línea de regresión trazada en el conjunto de datos especificado. Estadísticas

Reshape Cambia la forma de una matriz sin modificar sus datos Manipulación

Resize Retorna una nueva matriz con la forma y el tamaño modificados Manipulación

Row Devuelve un vector de filas. Escribe el vector en la fila especificada Manipulación

Rows Retorna el número de filas en la matriz Características

Set Establece el valor para el elemento del vector según el índice especificado Manipulación

Size Retorna el tamaño del vector Características

SLogDet Calcula el signo y el logaritmo del determinante de la matriz Características

Solve Resuelve una ecuación matricial lineal o un sistema de ecuaciones algebraicas lineales Soluciones

Sort Clasificación según el lugar Manipulación

Spectrum Calcula el espectro de una matriz como el conjunto de sus valores propios partiendo del producto AT*A Características

Split Partición de una matriz en varias submatrices Manipulación

Std Retorna la desviación estándar de los valores o elementos de la matriz/vector a lo largo de un eje determinado Estadísticas

Sum Retorna la suma de los elementos de una matriz/vector que también se puede ejecutar para un eje(s) dado(s) Estadísticas

SVD Descomposición singular de valores Transformación

SwapCols Intercambia las columnas de la matriz Manipulación

SwapRows Intercambia las filas de la matriz Manipulación

Trace Retorna la suma según las diagonales de la matriz Características

Transpose Transforma (intercambia los ejes) y retorna una matriz modificada Manipulación

Tri Construye una matriz con unidades en las diagonales especificada e inferior y ceros en el resto Inicialización

TriL Retorna una copia de la matriz con los elementos a cero sobre la k-ésima diagonal. Matriz triangular inferior Manipulación

TriU Retorna una copia de la matriz con los elementos a cero por debajo de la k-ésima diagonal. Matriz triangular superior Manipulación

Var Calcula la varianza de los valores de los elementos de la matriz/vector Estadísticas

Vsplit Partición vertical de una matriz en varias submatrices. Lo mismo que Split con axis=1 Manipulación