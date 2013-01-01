DocumentaciónSecciones
ArrayMaximum

Busca el elemento máximo en la primera dimensión del array numérico multidimensional.

int  ArrayMaximum(
   const void&   array[],             // array para la búsqueda
   int           start=0,             // a partir de qué índice empezamos a buscar
   int           count=WHOLE_ARRAY    // número de elementos a comprobar
   );

Parámetros

array[]

[in]  Array numérico donde se realiza la búsqueda.

start=0

[in]  Índice de partida para la búsqueda.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Número de elementos para la búsqueda. Por defecto, buscamos en todo el array (count=WHOLE_ARRAY).

Valor devuelto

La función devuelve el índice del elemento encontrado teniendo en cuenta la serie del array. En caso del fallo la función devuelve -1.

Nota

El elemento mínimo se busca tomando en cuenta el valor de la bandera AS_SERIES.

Las funciones ArrayMaximum y ArrayMinimum reciben como parámetro el array de cualquiera dimensión, la búsqueda se realiza sólo para la primera (cero) dimensión.

Ejemplo:

#property description "El indicador muestra las velas del mayor período en el período actual."
//--- ajustes del indicador
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 16
#property indicator_plots   8
//---- plot 1
#property indicator_label1  "BearBody"
#property indicator_color1  clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 2
#property indicator_label2  "BearBodyEnd"
#property indicator_color2  clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 3
#property indicator_label3  "BearShadow"
#property indicator_color3  clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 4
#property indicator_label4  "BearShadowEnd"
#property indicator_color4  clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 5
#property indicator_label5  "BullBody"
#property indicator_color5  clrOlive,clrOlive
//---- plot 6
#property indicator_label6  "BullBodyEnd"
#property indicator_color6  clrOlive,clrOlive
//---- plot 7
#property indicator_label7  "BullShadow"
#property indicator_color7  clrSkyBlue,clrSkyBlue
//---- plot 8
#property indicator_label8  "BullShadowEnd"
#property indicator_color8  clrSkyBlue,clrSkyBlue
//--- constante predefinida
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- parámetros de entrada
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4;              // Período para el cálculo del indicador
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // Fecha de inicio del análisis
//--- búferes de indicadores para las velas bajistas
double   ExtBearBodyFirst[];
double   ExtBearBodySecond[];
double   ExtBearBodyEndFirst[];
double   ExtBearBodyEndSecond[];
double   ExtBearShadowFirst[];
double   ExtBearShadowSecond[];
double   ExtBearShadowEndFirst[];
double   ExtBearShadowEndSecond[];
//--- búferes de indicadores para las velas alcistas
double   ExtBullBodyFirst[];
double   ExtBullBodySecond[];
double   ExtBullBodyEndFirst[];
double   ExtBullBodyEndSecond[];
double   ExtBullShadowFirst[];
double   ExtBullShadowSecond[];
double   ExtBullShadowEndFirst[];
double   ExtBullShadowEndSecond[];
//--- variables globales
datetime ExtTimeBuff[];      // búfer de tiempo del período mayor
int      ExtSize=0;          // tamaño del búfer de tiempo 
int      ExtCount=0;         // índice dentro del búfer de tiempo 
int      ExtStartPos=0;      // posición inicial para el cálculo del indicador
bool     ExtStartFlag=true;  // bandera auxiliar para recibir la posición inicial
datetime ExtCurrentTime[1];  // última hora de formación de la barra desde el período mayor
datetime ExtLastTime;        // última hora desde el período mayor para el que se ha hecho el cálculo
bool     ExtBearFlag=true;   // bandera para determinar el orden de escritura de datos en los búferes de indicadores bajistas
bool     ExtBullFlag=true;   // bandera para determinar el orden de escritura de datos en los búferes de indicadores alcistas
int      ExtIndexMax=0;      // índice del elemento máximo del array
int      ExtIndexMin=0;      // índice del elemento mínimo del array
int      ExtDirectionFlag=0; // dirección de movimiento del precio para la vela actual
//--- espacio entre el precio de apertura y cierre de la vela para una correcta representación gráfica
const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//+------------------------------------------------------------------+
//| Coloreado de la parte básica de la vela                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],
                    const double &high[],const double &low[],
                    const int start,const int last,const int fill_index,
                    int &index_max,int &index_min)
  {
//--- buscamos los índices del elemento máximo y del mínimo en los arrays
   index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // el máximo en High
   index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1);  // el mínimo en Low
//--- determinamos el número de barras desde el período actual que vamos a colear
   int count=fill_index-start+1;
//--- si el precio de cierre de la primera barra supera el precio de cierre de la última - vela bajista
   if(open[start]>close[last])
     {
      //--- si hasta este momento la vela era bajista, entonces limpiamos los valores de los búferes de indicadores bajistas
      if(ExtDirectionFlag!=-1)
         ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
      //--- vela bajista
      ExtDirectionFlag=-1;
      //--- formamos la vela
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
                     close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
      //--- salida de la función
      return;
     }
//--- si el precio de cierre de la primera barra es inferior al precio de cierre de la última - vela alcista
   if(open[start]<close[last])
     {
      //--- si hasta este momento la vela era alcistas, entonces limpiamos los valores de los búferes de indicadores alcistas
      if(ExtDirectionFlag!=1)
         ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);
      //--- vela alcista
      ExtDirectionFlag=1;
      //--- formamos la vela
      FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],
                     open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);
      //--- salida de la función             
      return;
     }
//--- si se encuentra en esta parte de la función, el precio de apertura de la primera barra es igual al
//--- precio de cierre de la última barra; vamos a considerar esta vela bajista
//--- si hasta este momento la vela era bajista, entonces limpiamos los valores de los búferes de indicadores bajistas
   if(ExtDirectionFlag!=-1)
      ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
//--- vela bajista
   ExtDirectionFlag=-1;
//--- si los precios de cierre y de apertura son iguales, utilizamos el desplazamiento (shift) para una correcta visualización
   if(high[index_max]!=low[index_min])
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
                     open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
   else
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,
                     open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],
                     high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Coloreado de la punta de la vela                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],
                   const double &high[],const double &low[],
                   const int start,const int last,const int fill_index,
                   const int index_max,const int index_min)
  {
//--- no dibujamos en caso de sólo una barra
   if(last-start==0)
      return;
//--- si el precio de cierre de la primera barra supera el precio de cierre de la última - vela bajista
   if(open[start]>close[last])
     {
      //--- formamos la punta de la vela
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,
                    open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
      //--- salida de la función
      return;
     }
//--- si el precio de cierre de la primera barra es inferior al precio de cierre de la última - vela alcista
   if(open[start]<close[last])
     {
      //--- formamos la punta de la vela
      FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,
                    close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);
      //--- salida de la función
      return;
     }
//--- si se encuentra en esta parte de la función, el precio de apertura de la primera barra es igual al
//--- precio de cierre de la última barra; vamos a considerar esta vela bajista
//--- formamos la punta de la vela
   if(high[index_max]!=low[index_min])
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
                    open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
   else
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
                    open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- chequeo del período de tiempo del indicador
   if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
//--- visualización de los precios en el primer plano
   ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);
//--- enlace de los búferes de indicadores
   SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);
   SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);
   SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);
   SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);
   SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);
   SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);
   SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);
   SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);
   SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);
   SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);
   SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);
   SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);
   SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);
   SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);
   SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);
   SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);
//--- fijamos algunos valores de propiedades para construir el indicador
   for(int i=0;i<8;i++)
     {
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // tipo de construcción gráfica
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // estilo de la línea
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1);           // grosor de la línea
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- si todavía no hay barras calculadas,
   if(prev_calculated==0)
     {
      //--- obtenemos la hora de aparición de las barras desde el período mayor
      if(!GetTimeData())
         return(0);
     }
//--- establecemos la dirección directa para la indexación
   ArraySetAsSeries(time,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
   ArraySetAsSeries(open,false);
   ArraySetAsSeries(close,false);
//--- variable de inicio para el cálculo de las barras
   int start=prev_calculated;
//--- si la barra se está formando, volvemos a calcular el valor del indicador sobre esta barra 
   if(start!=0 && start==rates_total)
      start--;
//--- ciclo de cálculo de los valores del indicador
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- llenamos los elementos "i" de los búferes de indicadores con valores vacíos
      FillIndicatorBuffers(i);
      //--- hacemos el cálculo para las barras a partir de la fecha InpDateStart
      if(time[i]>=InpDateStart)
        {
         //--- definimos por primera vez la posición a partir de la cual empezamos a mostrar valores
         if(ExtStartFlag)
           {
            //--- recordamos el número de la barra inicial
            ExtStartPos=i;
            //--- determinamos la primera fecha desde el período mayor que supera time[i]
            while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
               if(ExtCount<ExtSize-1)
                  ExtCount++;
            //--- cambiamos el valor de la bandera para no volver a entrar en este bloque
            ExtStartFlag=false;
           }
         //--- comprobamos si hay más elementos en el array
         if(ExtCount<ExtSize)
           {
            //--- esperamos hasta que el valor de tiempo del período actual alcance el valor del período mayor
            if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
              {
               //--- dibujamos la parte básica de la vela (sin colorear entre la última barra y la penúltima)
               FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- coloreamos la punta de la vela (área entre la última barra y la penúltima)
               FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- movemos la posición inicial para dibujar la siguiente barra
               ExtStartPos=i;
               //--- aumentamos el contador del array
               ExtCount++;
              }
            else
               continue;
           }
         else
           {
            //--- anulamos los valores del error
            ResetLastError();
            //--- obtenemos la última fecha del período mayor
            if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)
              {
               Print("Error del copiado de datos, código = ",GetLastError());
               return(0);
              }
            //--- si nueva fecha es mayor, terminamos la formación de la vela
            if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)
              {
               //--- limpiamos el área entre la última barra y la penúltima en los búferes de indicadores principales
               ClearEndOfBodyMain(i-1);
               //--- coloreamos esta área utilizando los búferes de indicadores auxiliares 
               FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- movemos la posición inicial para dibujar la siguiente barra
               ExtStartPos=i;
               //--- reseteamos la bandera de dirección del precio
               ExtDirectionFlag=0;
               //--- recordamos la última fecha nueva
               ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];
              }
            else
              {
               //--- formamos la vela
               FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
              }
           }
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Prueba de la corrección del período del indicador introducido           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)
  {
//--- el período del indicador tiene que ser más grande que el período de tiempo (time frame) en el que se visualiza
   if(current_period>=high_period)
     {
      Print("¡Error! ¡El valor del período del indicador tiene que superar al valor del período de tiempo actual!");
      return(false);
     }
//--- si el período del indicador es una semana o un mes, entonces el período es correcto
   if(high_period>32768)
      return(true);
//--- convertimos los valores de los períodos a los minutos
   if(high_period>30)
      high_period=(high_period-16384)*60;
   if(current_period>30)
      current_period=(current_period-16384)*60;
//--- el período del indicador debe de ser múltiple del período de tiempo en el que se visualiza
   if(high_period%current_period!=0)
     {
      Print("¡Error! ¡El valor del período del indicador tiene que múltiple del valor del período de tiempo actual!");
      return(false);
     }
//--- el período del indicador tiene que superar al período de tiempo (time frame) en el que se visualiza 3 o más veces
   if(high_period/current_period<3)
     {
      Print("¡Error! ¡El valor del período del indicador tiene que superar al valor del período de tiempo actual 3 o más veces!");
      return(false);
     }
//--- período del indicador es correcto para el período de tiempo actual
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Recepción de datos de tiempo desde el período de tiempo mayor    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTimeData(void)
  {
//--- resetear el valor del error
   ResetLastError();
//--- copiamos todos los datos para la hora actual
   if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)
     {
      //--- obtenemos el código del error
      int code=GetLastError();
      //--- imprimimos el texto del error
      PrintFormat("¡Error al copiar datos! %s",code==4401
                  ? "¡El historial se sigue cargando!"
                  : "Código = "+IntegerToString(code));
      //--- devolvemos false para volver a intentar cargar datos
      return(false);
     }
//--- obtenemos el tamaño del array
   ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);
//--- ponemos el índice del ciclo para el array igual a cero
   ExtCount=0;
//--- ponemos la posición de la vela actual en este período de tiempo igual a cero
   ExtStartPos=0;
   ExtStartFlag=true;
//--- recordamos el último valor de tiempo desde el período de tiempo mayor
   ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];
//--- ejecución con éxito
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| La función forma la parte básica de la vela. Dependiendo del valor de|
//| la bandera, la función determina qué datos y en qué arrays deben |
//| escribirse para una visualización correcta.                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],
                    double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
                    const double fst_value,const double snd_value,
                    const double fst_extremum,const double snd_extremum,
                    const int start,const int count,const bool flag)
  {
//--- comprobamos el valor de la bandera
   if(flag)
     {
      //--- formamos el cuerpo de la vela
      FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);
      //--- formamos la sombra de la vela
      FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);
     }
   else
     {
      //--- formamos el cuerpo de la vela
      FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);
      //--- formamos la sombra de la vela
      FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| La función forma la punta de la vela. Dependiendo del valor de la bandera,  |
//| la función determina qué datos y en qué arrays deben             |
//| escribirse para una visualización correcta.                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],
                   double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
                   const double fst_value,const double snd_value,
                   const double fst_extremum,const double snd_extremum,
                   const int end,bool &flag)
  {
//--- comprobamos el valor de la bandera
   if(flag)
     {
      //--- formamos el fin del cuerpo de la vela
      FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);
      //--- formamos el fin de la sombra de la vela
      FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);
      //--- cambiamos el valor de la bandera al opuesto
      flag=false;
     }
   else
     {
      //--- formamos el fin del cuerpo de la vela
      FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);
      //--- formamos el fin de la sombra de la vela
      FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);
      //--- cambiamos el valor de la bandera al opuesto
      flag=true;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Limpiamos la punta de la vela (área entre la última barra y la penúltima     |
//| barra)                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClearEndOfBodyMain(const int ind)
  {
   ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);
   ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Limpieza de la vela                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],
                 double &shadow_snd[],const int start,const int count)
  {
//--- prueba
   if(count!=0)
     {
      //--- llenamos los búferes indicadores con valores vacíos
      ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Formación de la parte básica de la vela                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
              const double snd_value,const int start,const int count)
  {
//--- prueba
   if(count!=0)
     {
      //--- llenamos los búferes indicadores con valores
      ArrayFill(fst,start,count,fst_value);
      ArrayFill(snd,start,count,snd_value);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Formación de la punta de la vela                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
             const double snd_value,const int last)
  {
//--- llenamos los búferes indicadores con valores
   ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);
   ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Llenar los elementos "i" de los búferes de indicadores con valores vacíos|
//+------------------------------------------------------------------+
void FillIndicatorBuffers(const int i)
  {
//--- establecemos un valor vacío en la cédula de búferes de indicadores
   ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
  }