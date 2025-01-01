- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayPrint
Muestra, en el registro, una matriz de tipo o estructura simple.
|
void ArrayPrint(
Parámetros
array[]
[in] Matriz de tipo o estructura simple.
digits=_Digits
[in] Número de decimales después de la coma para tipos reales. Por defecto, igual a _Digits.
separator=NULL
[in] Delimitador entre los valores de los campos del elemento de la estructura. El valor por defecto NULL indica una cadena vacía, en este caso, el delimitador es un espacio.
start=0
[in] Índice del primer elemento de salida de la matriz. Por defecto, es mostrado desde el índice cero.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Número de elementos de la matriz que se necesitan mostrar. Por defecto, es mostrada toda la matriz (count=WHOLE_ARRAY).
flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN
[in] Combinación de marcas especificadas en el modo de salida. Por defecto, todas las marcas:
- ARRAYPRINT_HEADER — visualización de encabezados para la matriz de las estructuras
- ARRAYPRINT_INDEX — visualización a la izquierda del número de índice
- ARRAYPRINT_LIMIT — visualización solo de los 100 primeros y 100 últimos elementos de la matriz. Se utiliza cuando se desea mostrar sólo una parte de una matriz más amplia.
- ARRAYPRINT_ALIGN — permitir la alineación de los valores de salida, es decir, los números estarán alineados a la derecha, mientras que las líneas, a la izquierda.
- ARRAYPRINT_DATE — al visualizar el datetime, muestra la fecha en formato dd.mm.yyyy
- ARRAYPRINT_MINUTES — al visualizar el datetime, muestra la fecha en formato HH:MM
- ARRAYPRINT_SECONDS — al visualizar el datetime, muestra la fecha en formato HH:MM:SS
Valor de retorno
No
Nota
ArrayPrint() muestra, en el registro, no todos los campos de la matriz de estructuras, ya que tanto los campos de matrices como los de punteros a objetos son omitidos. Estas columnas simplemente no serán expuestas para imprimirse, esto es así con el fin de tener una presentación simple y conveniente. Si necesita la visualización de todos los campos de esta estructura, entonces usted necesita escribir su propia función de salida en masa con el formato deseado.
Ejemplo:
|
//--- muestra los valores de las últimas 10 barras
Ver también