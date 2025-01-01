ArrayPrint

Muestra, en el registro, una matriz de tipo o estructura simple.

void ArrayPrint(

const void& array[],

uint digits=_Digits,

const string separator=NULL,

ulong start=0,

ulong count=WHOLE_ARRAY,

ulong flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

);

Parámetros

array[]

[in] Matriz de tipo o estructura simple.

digits=_Digits

[in] Número de decimales después de la coma para tipos reales. Por defecto, igual a _Digits.

separator=NULL

[in] Delimitador entre los valores de los campos del elemento de la estructura. El valor por defecto NULL indica una cadena vacía, en este caso, el delimitador es un espacio.

start=0

[in] Índice del primer elemento de salida de la matriz. Por defecto, es mostrado desde el índice cero.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Número de elementos de la matriz que se necesitan mostrar. Por defecto, es mostrada toda la matriz (count=WHOLE_ARRAY).

flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

[in] Combinación de marcas especificadas en el modo de salida. Por defecto, todas las marcas:

ARRAYPRINT_HEADER — visualización de encabezados para la matriz de las estructuras ARRAYPRINT_INDEX — visualización a la izquierda del número de índice ARRAYPRINT_LIMIT — visualización solo de los 100 primeros y 100 últimos elementos de la matriz. Se utiliza cuando se desea mostrar sólo una parte de una matriz más amplia. ARRAYPRINT_ALIGN — permitir la alineación de los valores de salida, es decir, los números estarán alineados a la derecha, mientras que las líneas, a la izquierda. ARRAYPRINT_DATE — al visualizar el datetime, muestra la fecha en formato dd.mm.yyyy ARRAYPRINT_MINUTES — al visualizar el datetime, muestra la fecha en formato HH:MM ARRAYPRINT_SECONDS — al visualizar el datetime, muestra la fecha en formato HH:MM:SS



Valor de retorno

No

Nota

ArrayPrint() muestra, en el registro, no todos los campos de la matriz de estructuras, ya que tanto los campos de matrices como los de punteros a objetos son omitidos. Estas columnas simplemente no serán expuestas para imprimirse, esto es así con el fin de tener una presentación simple y conveniente. Si necesita la visualización de todos los campos de esta estructura, entonces usted necesita escribir su propia función de salida en masa con el formato deseado.

Ejemplo:

//--- muestra los valores de las últimas 10 barras

MqlRates rates[];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))

{

ArrayPrint(rates);

Print("Inspección

[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");

for(int i=0;i<10;i++)

{

PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,

TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),

rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,

rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);

}

}

else

PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());

//--- ejemplo de salida

/*

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000

[1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747 17829 9 15632176000

[2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000

[3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000

[4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000

[5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000

[6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000

[7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000

[8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000

[9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000

