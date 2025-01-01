DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Operaciones con arraysArrayPrint 

ArrayPrint

Muestra, en el registro, una matriz de tipo o estructura simple.

void  ArrayPrint(
   const void&   array[],             // matriz de salida
   uint          digits=_Digits,      // número de decimales después de la coma
   const string  separator=NULL,      // delimitador entre los valores de los campos de la estructura
   ulong         start=0,             // índice del primer elemento de salida
   ulong         count=WHOLE_ARRAY,   // número de elementos de salida
   ulong         flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN    
   );

Parámetros

array[]

[in]  Matriz de tipo o estructura simple.

digits=_Digits

[in]  Número de decimales después de la coma para tipos reales. Por defecto, igual a _Digits.

separator=NULL

[in]  Delimitador entre los valores de los campos del elemento de la estructura. El valor por defecto NULL indica una cadena vacía, en este caso, el delimitador es un espacio.

start=0

[in]  Índice del primer elemento de salida de la matriz.  Por defecto, es mostrado desde el índice cero.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Número de elementos de la matriz que se necesitan mostrar. Por defecto, es mostrada toda la matriz (count=WHOLE_ARRAY).

flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

[in]  Combinación de marcas especificadas en el modo de salida. Por defecto, todas las marcas:

    • ARRAYPRINT_HEADER — visualización de encabezados para la matriz de las estructuras
    • ARRAYPRINT_INDEX — visualización a la izquierda del número de índice
    • ARRAYPRINT_LIMIT — visualización solo de los 100 primeros y 100 últimos elementos de la matriz. Se utiliza cuando se desea mostrar sólo una parte de una matriz más amplia.
    • ARRAYPRINT_ALIGN — permitir la alineación de los valores de salida, es decir, los números estarán alineados a la derecha, mientras que las líneas, a la izquierda.
    • ARRAYPRINT_DATE — al visualizar el datetime, muestra la fecha en formato dd.mm.yyyy
    • ARRAYPRINT_MINUTES — al visualizar el datetime, muestra la fecha en formato HH:MM
    • ARRAYPRINT_SECONDS — al visualizar el datetime, muestra la fecha en formato HH:MM:SS

Valor de retorno

No

Nota

ArrayPrint() muestra, en el registro, no todos los campos de la matriz de estructuras, ya que tanto los campos de matrices como los de punteros a objetos son omitidos. Estas columnas simplemente no serán expuestas para imprimirse, esto es así con el fin de tener una presentación simple y conveniente. Si necesita la visualización de todos los campos de esta estructura, entonces usted necesita escribir su propia función de salida en masa con el formato deseado.

Ejemplo:

//--- muestra los valores de las últimas 10 barras
   MqlRates rates[];
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))
     {
      ArrayPrint(rates);
      Print("Inspección\n[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");
      for(int i=0;i<10;i++)
        {
         PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,
         TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),
         rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,
         rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);
        }
     }
   else
      PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());
//--- ejemplo de salida
/*
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295         18110       10   17300175000
   [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747         17829        9   15632176000
   [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744         13458       10    9593492000
   [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194         15362        9   12352245000
   [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172         16833        9   12961333000
   [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052         15933        8   10720384000
   [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528         11888        9    8084811000
   [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915          7284       10    5087113000
   [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904          8710        9    6769629000
   [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263          8956        7    7192138000
   Inspección
   [time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000 
   [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.1193 1.12747 17829 9 15632176000 
   [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000 
   [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000 
   [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000 
   [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000 
   [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000 
   [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000 
   [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000 
   [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000 
*/

Ver también

FileSave, FileLoad