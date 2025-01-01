- ChartApplyTemplate
ChartXYToTimePrice
Convierte las coordenadas X y Y del gráfico a los valores hora y precio.
bool ChartXYToTimePrice(
Parámetros
chart_id
[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.
x
[in] Coordinada X.
y
[in] Coordinada Y.
sub_window
[out] Variable en la que será escrito el número de la subventana del gráfico. 0 significa la ventana principal del gráfico.
time
[out] Valor de la hora en el gráfico para el cual se recibirá el valor en píxeles en el eje X. El inicio de las coordinadas se encuentra en la esquina superior izquierda de la principal del gráfico.
price
[out] Valor del precio en el gráfico para el cual se recibirá el valor en píxeles en el eje Y. El inicio de las coordinadas se encuentra en la esquina superior izquierda de la principal del gráfico.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de la ejecución con éxito, de lo contrario - false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
