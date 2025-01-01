ChartXYToTimePrice

Convierte las coordenadas X y Y del gráfico a los valores hora y precio.

bool ChartXYToTimePrice(

long chart_id,

int x,

int y,

int& sub_window,

datetime& time,

double& price

);

Parámetros

chart_id

[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.

x

[in] Coordinada X.

y

[in] Coordinada Y.

sub_window

[out] Variable en la que será escrito el número de la subventana del gráfico. 0 significa la ventana principal del gráfico.

time

[out] Valor de la hora en el gráfico para el cual se recibirá el valor en píxeles en el eje X. El inicio de las coordinadas se encuentra en la esquina superior izquierda de la principal del gráfico.

price

[out] Valor del precio en el gráfico para el cual se recibirá el valor en píxeles en el eje Y. El inicio de las coordinadas se encuentra en la esquina superior izquierda de la principal del gráfico.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de la ejecución con éxito, de lo contrario - false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- mostramos los parámetros del evento en el gráfico

Comment(__FUNCTION__,": id=",id," lparam=",lparam," dparam=",dparam," sparam=",sparam);

//--- si se trata del evento del cliqueo sobre el gráfico

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- preparamos las variables

int x =(int)lparam;

int y =(int)dparam;

datetime dt =0;

double price =0;

int window=0;

//--- convertimos las coordinadas X y Y en los términos fecha/hora

if(ChartXYToTimePrice(0,x,y,window,dt,price))

{

PrintFormat("Window=%d X=%d Y=%d => Time=%s Price=%G",window,x,y,TimeToString(dt),price);

//--- hacemos la conversión inversa: (X,Y) => (Time,Price)

if(ChartTimePriceToXY(0,window,dt,price,x,y))

PrintFormat("Time=%s Price=%G => X=%d Y=%d",TimeToString(dt),price,x,y);

else

Print("ChartTimePriceToXY return error code: ",GetLastError());

//--- delete lines

ObjectDelete(0,"V Line");

ObjectDelete(0,"H Line");

//--- create horizontal and vertical lines of the crosshair

ObjectCreate(0,"H Line",OBJ_HLINE,window,dt,price);

ObjectCreate(0,"V Line",OBJ_VLINE,window,dt,price);

ChartRedraw(0);

}

else

Print("ChartXYToTimePrice return error code: ",GetLastError());

Print("+--------------------------------------------------------------+");

}

}

Véase también

ChartTimePriceToXY()