DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Funciones de cadenas de caracteres 

Funciones literales

Es un grupo de funciones que operan con los datos del tipo string.

Función

Acción

StringAdd

Añade una subcadena especificada a una cadena en el lugar

StringBufferLen

Devuelve el tamaño del buffer distribuido para una cadena

StringCompare

Compara dos cadenas de caracteres, y devuelve 1 si la primera cadena es más grande que la segunda, devuelve 0 si las cadenas son iguales, y -1 (menos 1) si la primera es menor que la segunda.

StringConcatenate

Forma una cadena con los parámetros pasados

StringFill

Rellena una cadena especificada con símbolos especificados en el lugar

StringFind

Busca una subcadena en una cadena

StringGetCharacter

Devuelve el valor de un símbolo que se encuentra en la posición especificada de una cadena

StringInit

Inicializa una cadena con símbolos especificados y proporciona la longitud especificada de una cadena

StringLen

Devuelve el número de símbolos de una cadena

StringSetLength

Establece para una cadena la longitud indicada en símbolos

StringReplace

Reemplaza todas las subcadenas encontradas en una cadena de caracteres por una secuencia de símbolos.

StringReserve

Reserva en la memoria para la cadena un búfer del tamaño indicado

StringSetCharacter

Devuelve copia de una cadena con el valor del símbolo modificado en una posición especificada

StringSplit

Obtiene las subcadenas por un separador establecido desde la cadena especificada y devuelve el número de subcadenas obtenidas

StringSubstr

Extrae una subcadena de una cadena de texto que se empieza desde una posición especificada

StringToLower

Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en minúsculas en el lugar

StringToUpper

Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en mayúsculas en el lugar

StringTrimLeft

Borra los símbolos de salto de línea, espacios y símbolos de tabulación en la parte izquierda de la cadena

StringTrimRight

Borra los símbolos de salto de línea, espacios y símbolos de tabulación en la parte derecha de la cadena