StringAdd Añade una subcadena especificada a una cadena en el lugar

StringBufferLen Devuelve el tamaño del buffer distribuido para una cadena

StringCompare Compara dos cadenas de caracteres, y devuelve 1 si la primera cadena es más grande que la segunda, devuelve 0 si las cadenas son iguales, y -1 (menos 1) si la primera es menor que la segunda.

StringConcatenate Forma una cadena con los parámetros pasados

StringFill Rellena una cadena especificada con símbolos especificados en el lugar

StringFind Busca una subcadena en una cadena

StringGetCharacter Devuelve el valor de un símbolo que se encuentra en la posición especificada de una cadena

StringInit Inicializa una cadena con símbolos especificados y proporciona la longitud especificada de una cadena

StringLen Devuelve el número de símbolos de una cadena

StringSetLength Establece para una cadena la longitud indicada en símbolos

StringReplace Reemplaza todas las subcadenas encontradas en una cadena de caracteres por una secuencia de símbolos.

StringReserve Reserva en la memoria para la cadena un búfer del tamaño indicado

StringSetCharacter Devuelve copia de una cadena con el valor del símbolo modificado en una posición especificada

StringSplit Obtiene las subcadenas por un separador establecido desde la cadena especificada y devuelve el número de subcadenas obtenidas

StringSubstr Extrae una subcadena de una cadena de texto que se empieza desde una posición especificada

StringToLower Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en minúsculas en el lugar

StringToUpper Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en mayúsculas en el lugar

StringTrimLeft Borra los símbolos de salto de línea, espacios y símbolos de tabulación en la parte izquierda de la cadena