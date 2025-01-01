- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
Funciones literales
Es un grupo de funciones que operan con los datos del tipo string.
|
Función
|
Acción
|
Añade una subcadena especificada a una cadena en el lugar
|
Devuelve el tamaño del buffer distribuido para una cadena
|
Compara dos cadenas de caracteres, y devuelve 1 si la primera cadena es más grande que la segunda, devuelve 0 si las cadenas son iguales, y -1 (menos 1) si la primera es menor que la segunda.
|
Forma una cadena con los parámetros pasados
|
Rellena una cadena especificada con símbolos especificados en el lugar
|
Busca una subcadena en una cadena
|
Devuelve el valor de un símbolo que se encuentra en la posición especificada de una cadena
|
Inicializa una cadena con símbolos especificados y proporciona la longitud especificada de una cadena
|
Devuelve el número de símbolos de una cadena
|
Establece para una cadena la longitud indicada en símbolos
|
Reemplaza todas las subcadenas encontradas en una cadena de caracteres por una secuencia de símbolos.
|
Reserva en la memoria para la cadena un búfer del tamaño indicado
|
Devuelve copia de una cadena con el valor del símbolo modificado en una posición especificada
|
Obtiene las subcadenas por un separador establecido desde la cadena especificada y devuelve el número de subcadenas obtenidas
|
Extrae una subcadena de una cadena de texto que se empieza desde una posición especificada
|
Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en minúsculas en el lugar
|
Transforma todos los símbolos de una cadena indicada en mayúsculas en el lugar
|
Borra los símbolos de salto de línea, espacios y símbolos de tabulación en la parte izquierda de la cadena
|
Borra los símbolos de salto de línea, espacios y símbolos de tabulación en la parte derecha de la cadena