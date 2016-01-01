CalendarValueHistoryByEvent

Obtiene la matriz de valores de todos los eventos en el intervalo temporal indicado según el identificador del evento.

int CalendarValueHistoryByEvent(

ulong event_id,

MqlCalendarValue& values[],

datetime datetime_from,

datetime datetime_to=0

);

Parámetros

event_id

[in] Identificador del evento.

values[]

[out] Matriz del tipo MqlCalendarValue para obtener los valores de los eventos. Vea el siguiente ejemplo de procesamiento de eventos del calendario.

datetime_from

[in] Fecha inicial del intervalo temporal desde el cual se eligen los eventos según el identificador indicado, en este caso, además, datetime_from < datetime_to.

datetime_to=0

[in] Fecha final del intervalo temporal desde el cual se eligen los eventos según el identificador indicado. Si el parámetro datetime_to no ha sido indicado (o es igual a 0), se retornarán todos los valores de los eventos desde la fecha indicada datetime_from existentes en la base de datos del Calendario, incluidos los eventos y valores de eventos planeados para el futuro.

Valor retornado

En caso de éxito, retornará el número de valores disponibles en el array "values", en caso contrario -1.. Para obtener información sobre el error, necesitamos llamar la función GetLastError(). Posibles errores:

4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (error general del sistema de ejecución),

4004 — ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (memoria insuficiente para ejecutar la solicitud),

5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (se ha superado el límite de solicitud por tiempo),

5400 — ERR_CALENDAR_MORE_DATA (el tamaño de la matriz es insuficiente para obtener las descripciones de todos los valores, por eso ha recibido solo aquellas que cabían),

error de ejecución ArrayResize()

Si para el valor del evento no existe alguno de los campos de abajo

struct MqlCalendarValue

{

...

long actual_value; // valor actual del evento

long prev_value; // valor anterior del evento

long revised_prev_value; // valor anterior revisado del evento

long forecast_value; // valor pronosticado del evento

...

};

entonces el valor del campo ausente se retornará como INT64_MIN (-9223372036854775808). Mire en el ejemplo de abajo el valor del campo revised_prev_value.

Observación

Todas las funciones para trabajar con el Calendario Económico utilizan la hora del servidor comercial (TimeTradeServer). Esto significa que la hora en la estructura MqlCalendarValue y los parámetros de entrada de hora en las funciones CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory se establecen en el huso horario del servidor comercial, y no en la hora local del usuario.

La estructura MqlCalendarValue proporciona un método para obtener e comprobar valores a partir de los campos actual_value, forecast_value, prev_value y revised_prev_value. Si el valor del campo no está definido, éste almacenará el valor LONG_MIN (-9223372036854775808).

Es necesario tener en cuenta que los valores de estos campos se almacenan multiplicados por un factor de un millón. Eso quiere decir que cuando las funciones CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent y CalendarValueLast reciben valores en MqlCalendarValue, es necesario comprobar que los valores LONG_MIN de esos campos son idénticos; y si el valor está definido en el campo, para obtener el valor, el valor del campo debe dividirse entre 1000 000 (un millón). Otra forma de obtener valores es verificar y obtener valores mediante funciones de la propia estructura MqlCalendarValue.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- código del país de la Unión Europea según el estándar ISO 3166-1 Alpha-2

string EU_code="EU";

//--- obtenemos los eventos de la Unión Europea

MqlCalendarEvent events[];

int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);

//--- mostramos los eventos de la Unión Europea en el Registro

if(events_count>0)

{

PrintFormat("Eventos para la Unión Europea: %d",events_count);

//--- reducimos la lista de eventos, para el estudio basta con dejar 10

ArrayResize(events,10);

ArrayPrint(events);

}

//--- vemos que el evento "ECB Interest Rate Decision" tiene event_id=999010007

ulong event_id=events[6].id; // la id de este evento puede cambiar en el Calendario, por eso, compruébela

string event_name=events[6].name; // nombre del evento del Calendario

PrintFormat("Obtenemos los valores para el evento event_name=%s event_id=%d",event_name,event_id);

//--- obtenemos todos los valores del evento "ECB Interest Rate Decision"

MqlCalendarValue values[];

//--- establecemos los límites del intervalo del que tomamos los eventos

datetime date_from=0; // tomamos todos los eventos desde el comienzo de la historia disponible

datetime date_to=D'01.01.2016'; // tomamos los eventos no anteriores al año 2016

if(CalendarValueHistoryByEvent(event_id,values,date_from,date_to))

{

PrintFormat("Se han obtenido los valores %s: %d",

event_name,ArraySize(values));

//--- reducimos la lista de valores, para el estudio basta con dejar 10

ArrayResize(values,10);

ArrayPrint(values);

}

else

{

PrintFormat("Error! No se ha logrado obtener los valores para el evento event_id=%d",event_id);

PrintFormat("Código de error: %d",GetLastError());

}

}

//---

/*

Resultado:

Eventos para la Unión Europea: 56

[id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [source_url] [event_code] [name] [reserv

[0] 999010001 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-non-monetary-policy-meeting" "ECB Non-monetary Policy Meeting"

[1] 999010002 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-meeting-accounts" "ECB Monetary Policy Meeting Accounts"

[2] 999010003 0 5 0 0 999 0 3 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-press-conference" "ECB Monetary Policy Press Conference"

[3] 999010004 0 5 0 0 999 0 3 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-president-draghi-speech" "ECB President Draghi Speech"

[4] 999010005 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-vice-president-vitor-constancio-speech" "ECB Vice President Constancio Speech"

[5] 999010006 1 5 0 0 999 1 3 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-deposit-rate-decision" "ECB Deposit Facility Rate Decision"

[6] 999010007 1 5 0 0 999 1 3 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-interest-rate-decision" "ECB Interest Rate Decision"

[7] 999010008 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-economic-bulletin" "ECB Economic Bulletin"

[8] 999010009 1 5 0 0 999 2 2 3 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "targeted-ltro" "ECB Targeted LTRO"

[9] 999010010 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-executive-board-member-praet-speech" "ECB Executive Board Member Praet Speech"

Obtenemos los valores para el evento event_name=ECB Interest Rate Decision event_id=999010007

Se han obtenido los valores del evento ECB Interest Rate Decision: 102

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 2776 999010007 2007.03.08 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 3750000 4250000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[1] 2777 999010007 2007.05.10 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 3750000 3750000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[2] 2778 999010007 2007.06.06 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 3750000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[3] 2779 999010007 2007.07.05 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[4] 2780 999010007 2007.08.02 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[5] 2781 999010007 2007.09.06 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[6] 2782 999010007 2007.10.04 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[7] 2783 999010007 2007.11.08 12:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[8] 2784 999010007 2007.12.06 12:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[9] 2785 999010007 2008.01.10 12:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

*/

Ver también

CalendarCountries, CalendarEventByCountry, CalendarValueHistory, CalendarEventById, CalendarValueById