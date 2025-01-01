MqlBookInfo

Esta estructura proporciona la información sobre la profundidad de mercado.

struct MqlBookInfo

{

ENUM_BOOK_TYPE type; // tipo de orden desde la enumeración ENUM_BOOK_TYPE

double price; // precio

long volume; // volumen

double volume_real; // volumen con precisión aumentada

};

Nota

La estructura MqlBookInfo es predefinida, por eso no hace falta declarar y describirla. Para utilizar la estructura, será suficiente declarar la variable de este tipo.

La profundidad de mercado está disponible sólo para algunos instrumentos financieros.

Ejemplo:

MqlBookInfo priceArray[];

bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);

if(getBook)

{

int size=ArraySize(priceArray);

Print("MarketBookInfo para ",Symbol());

}

else

{

Print("Fallo al recibir el contenido de la profundidad de mercado para el símbolo ",Symbol());

}

