Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasEstructuras de datosEstructura de profundidad de mercado 

MqlBookInfo

Esta estructura proporciona la información sobre la profundidad de mercado.

struct MqlBookInfo
  {
   ENUM_BOOK_TYPE   type;            // tipo de orden desde la enumeración ENUM_BOOK_TYPE
   double           price;           // precio
   long             volume;          // volumen
   double           volume_real;     // volumen con precisión aumentada
  };

Nota

La estructura MqlBookInfo es predefinida, por eso no hace falta declarar y describirla. Para utilizar la estructura, será suficiente declarar la variable de este tipo.

La profundidad de mercado está disponible sólo para algunos instrumentos financieros.

Ejemplo:

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print("MarketBookInfo para ",Symbol());
     }
   else
     {
      Print("Fallo al recibir el contenido de la profundidad de mercado para el símbolo ",Symbol());
     }

Véase también

MarketBookAdd, MarketBookRelease, MarketBookGet, Tipos de órdenes en profundidad de mercado, Tipos de datos