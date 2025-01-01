- Estructura de fecha
- Estructura de parámetros de entrada de indicador
- Estructura de datos históricos
- Estructura de profundidad de mercado
- Estructura de solicitud comercial
- Estructura de resultados de verificación de una solicitud comercial
- Estructura de resultado de solicitud comercial
- Structure of a Trade Transaction
- Estructura para obtención de precios actuales
- Estructuras del calendario económico
MqlBookInfo
Esta estructura proporciona la información sobre la profundidad de mercado.
|
struct MqlBookInfo
Nota
La estructura MqlBookInfo es predefinida, por eso no hace falta declarar y describirla. Para utilizar la estructura, será suficiente declarar la variable de este tipo.
La profundidad de mercado está disponible sólo para algunos instrumentos financieros.
Ejemplo:
|
MqlBookInfo priceArray[];
Véase también
MarketBookAdd, MarketBookRelease, MarketBookGet, Tipos de órdenes en profundidad de mercado, Tipos de datos