SignalSubscribe

Realiza la suscripción al copiado de la señal especificada.

bool SignalSubscribe(

long signal_id

);

Parámetros

signal_id

[in] Identificador de la señal.

Valor devuelto

Devuelve true si la suscripción al copiado de la señal se ha completado con éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información adicional sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().