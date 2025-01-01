Manual de referencia de MQL5Administrar señalesSignalSubscribe
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalSubscribe
Realiza la suscripción al copiado de la señal especificada.
|
bool SignalSubscribe(
Parámetros
signal_id
[in] Identificador de la señal.
Valor devuelto
Devuelve true si la suscripción al copiado de la señal se ha completado con éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información adicional sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().