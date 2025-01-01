FrameNext
Lee el frame actual y mueve el puntero al siguiente. Hay 2 variantes de esta función.
1. Llamar para recibir un valor numérico
|
bool FrameNext(
2. Llamar para recibir todos los datos del frame
|
bool FrameNext(
Parámetros
pass
[out] Número del paso durante la optimización en el Probador de estrategias.
name
[out] Nombre del identificador.
id
[out] Valor del identificador.
value
[out] Valor numérico individual.
data
[out] Array de cualquier tipo.
Valor devuelto
Devuelve true en caso del éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
Nota
Si usa la segunda opción de la llamada, necesita procesar de forma correcta los datos recibidos en el array data[].