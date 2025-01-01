DocumentaciónSecciones
FrameNext 

FrameNext

Lee el frame actual y mueve el puntero al siguiente. Hay 2 variantes de esta función.

1. Llamar para recibir un valor numérico

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // número del paso en la optimización durante el cual ha sido agregado el frame
   string&  name,      // nombre público/etiqueta
   long&    id,        // id público
   double&  value      // valor
   );

2. Llamar para recibir todos los datos del frame

bool  FrameNext(
   ulong&   pass,      // número del paso en la optimización durante el cual ha sido agregado el frame
   string&  name,      // nombre público/etiqueta
   long&    id,        // id público
   double&  value,     // valor
   void&    data[]     // array de cualquier tipo
   );

Parámetros

pass

[out]  Número del paso durante la optimización en el Probador de estrategias.

name

[out]  Nombre del identificador.

id

[out]  Valor del identificador.

value

[out]  Valor numérico individual.

data

[out]  Array de cualquier tipo.

Valor devuelto

Devuelve true en caso del éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Si usa la segunda opción de la llamada, necesita procesar de forma correcta los datos recibidos en el array data[].