FrameNext

Lee el frame actual y mueve el puntero al siguiente. Hay 2 variantes de esta función.

1. Llamar para recibir un valor numérico

bool FrameNext(

ulong& pass,

string& name,

long& id,

double& value

);

2. Llamar para recibir todos los datos del frame

bool FrameNext(

ulong& pass,

string& name,

long& id,

double& value,

void& data[]

);

Parámetros

pass

[out] Número del paso durante la optimización en el Probador de estrategias.

name

[out] Nombre del identificador.

id

[out] Valor del identificador.

value

[out] Valor numérico individual.

data

[out] Array de cualquier tipo.

Valor devuelto

Devuelve true en caso del éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Si usa la segunda opción de la llamada, necesita procesar de forma correcta los datos recibidos en el array data[].