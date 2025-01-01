DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Comprobación de estado 

Comprobación de estado

Funciones que devuelven los parámetros del estado actual del terminal de cliente

Función

Acción

GetLastError

Devuelve el valor del último error

IsStopped

Devuelve true, si se ha recibido el comando de terminar la ejecución de un programa mql5

UninitializeReason

Devuelve el código de la causa de deinicialización

TerminalInfoInteger

Devuelve un valor del tipo entero de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5

TerminalInfoDouble

Devuelve un valor del tipo double de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5

TerminalInfoString

Devuelve un valor del tipo string de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5

MQLInfoInteger

Devuelve un valor del tipo entero de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento

MQLInfoString

Devuelve un valor del tipo string de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento

Symbol

Devuelve el nombre de un símbolo del gráfico corriente

Period

Devuelve el período de tiempo del gráfico corriente

Digits

Devuelve la cantidad de dígitos decimales después del punto que determina la precisión de medición del precio del símbolo del gráfico corriente

Point

Devuelve el tamaño del punto del instrumento actual en divisa de cotización