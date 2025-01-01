- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Comprobación de estado
Funciones que devuelven los parámetros del estado actual del terminal de cliente
|
Función
|
Acción
|
Devuelve el valor del último error
|
Devuelve true, si se ha recibido el comando de terminar la ejecución de un programa mql5
|
Devuelve el código de la causa de deinicialización
|
Devuelve un valor del tipo entero de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5
|
Devuelve un valor del tipo double de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5
|
Devuelve un valor del tipo string de una propiedad correspondiente del ambiente de programa mql5
|
Devuelve un valor del tipo entero de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento
|
Devuelve un valor del tipo string de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento
|
Devuelve el nombre de un símbolo del gráfico corriente
|
Devuelve el período de tiempo del gráfico corriente
|
Devuelve la cantidad de dígitos decimales después del punto que determina la precisión de medición del precio del símbolo del gráfico corriente
|
Devuelve el tamaño del punto del instrumento actual en divisa de cotización