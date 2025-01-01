HistorySelect

Solicita el historial de transacciones y órdenes del período especificado de la hora del servidor.

bool HistorySelect(

datetime from_date,

datetime to_date

);

Parámetros

from_date

[in] Fecha inicial de solicitud.

to_date

[in] Fecha final de solicitud.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario devuelve false.

Nota

La función HistorySelect() crea en el programa mql5 la lista de órdenes y la de transacciones para recurrir posteriormente a estos elementos a través de las funciones correspondientes. El tamaño de la lista de transacciones se puede saber usando la función HistoryDealsTotal(), el tamaño de la lista de órdenes en el historial se puede averiguar con HistoryOrdersTotal(). La selección de los elementos de la lista de órdenes es mejor realizar usando la función HistoryOrderGetTicket(), para los elementos de la lista de transacciones mejor conviene la función HistoryDealGetTicket().

Después de usar la función HistoryOrderSelect() la lista de órdenes en el historial, que están disponibles para el programa mql5, se pone a cero y se llena de nuevo con la orden encontrada, si la búsqueda de orden por el ticket ha sido completada con éxito. Lo mismo se refiere a la lista de transacciones disponibles en el programa mql5, es decir, se pone a cero con la función HistoryDealSelect() y vuelve a llenarse en caso de recibir con éxito una transacción por el número del ticket.

Ejemplo:

void OnStart()

{

color BuyColor =clrBlue;

color SellColor=clrRed;

//--- request trade history

HistorySelect(0,TimeCurrent());

//--- create objects

string name;

uint total=HistoryDealsTotal();

ulong ticket=0;

double price;

double profit;

datetime time;

string symbol;

long type;

long entry;

//--- for all deals

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- try to get deals ticket

if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

//--- get deals properties

price =HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE);

time =(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);

symbol=HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL);

type =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE);

entry =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ENTRY);

profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);

//--- only for current symbol

if(price && time && symbol==Symbol())

{

//--- create price object

name="TradeHistory_Deal_"+string(ticket);

if(entry) ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,0,time,price,0,0);

else ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,0,time,price,0,0);

//--- set object properties

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BACK,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,type?BuyColor:SellColor);

if(profit!=0) ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"Profit: "+string(profit));

}

}

}

//--- apply on chart

ChartRedraw();

}

Véase también

HistoryOrderSelect(), HistoryDealSelect()