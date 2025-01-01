- ArrayBsearch
Grupo de funciones para trabajar con arrays
Los arrays como máximo pueden ser de cuatro dimensiones. La indexación de cada dimensión se realiza de 0 a tamaño_de_dimensión-1. En un caso particular de un array unidimensional de 50 elementos, la referencia hacia el primer elemento se verá como el array[0], hacia el último elemento - array[49].
Función
Acción
Devuelve el índice del primer elemento encontrado en la primera dimensión del array
Copia un array al otro
Devuelve el resultado de comparación de dos arrays de tipos simples o estructuras personalizadas que no tienen objetos complejos
Deja libre el búfer de cualquier array dinámico y pone el tamaño de la dimensión cero a 0.
Comprueba la dirección de indexación de un array
Pone todos los elementos de un array numérico en el mismo valor
Llena un array numérico con valor especificado
Comprueba si un array es una serie temporal
Comprueba si un array es dinámico
Busca un elemento con valor máximo
Busca un elemento con valor mínimo
Muestra, en el registro, una matriz de tipo o estructura simple
Devuelve el número de elementos en la dimensión especificada del array
Fija nuevo tamaño en la primera dimensión del array
Inserta en la matriz-receptor el número indicado de elementos, comenzando por el índice establecido
Elimina de la matriz el número indicado de elementos, comenzando por el índice indicado
Invierte en la matriz el número indicado de elementos, comenzando por el índice indicado
Establece la dirección de indexación en el array
Devuelve el número de elementos en el array
Clasificación de arrays numéricos por la primera dimensión
Intercambia el contenido de dos matrices dinámicas del mismo tipo
Permite copiar un array de tipo float o double en un array de tipo ushort con el formato establecido
Permite copiar un array de tipo float o double en un array de tipo uchar con el formato establecido
Permite copiar un array de tipo ushort en un array de tipo float o double con el formato establecido
Permite copiar un array de tipo uchar en un array de tipo float o double con el formato establecido