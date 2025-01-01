ArrayBsearch Devuelve el índice del primer elemento encontrado en la primera dimensión del array

ArrayCopy Copia un array al otro

ArrayCompare Devuelve el resultado de comparación de dos arrays de tipos simples o estructuras personalizadas que no tienen objetos complejos

ArrayFree Deja libre el búfer de cualquier array dinámico y pone el tamaño de la dimensión cero a 0.

ArrayGetAsSeries Comprueba la dirección de indexación de un array

ArrayInitialize Pone todos los elementos de un array numérico en el mismo valor

ArrayFill Llena un array numérico con valor especificado

ArrayIsSeries Comprueba si un array es una serie temporal

ArrayIsDynamic Comprueba si un array es dinámico

ArrayMaximum Busca un elemento con valor máximo

ArrayMinimum Busca un elemento con valor mínimo

ArrayPrint Muestra, en el registro, una matriz de tipo o estructura simple

ArrayRange Devuelve el número de elementos en la dimensión especificada del array

ArrayResize Fija nuevo tamaño en la primera dimensión del array

ArrayInsert Inserta en la matriz-receptor el número indicado de elementos, comenzando por el índice establecido

ArrayRemove Elimina de la matriz el número indicado de elementos, comenzando por el índice indicado

ArrayReverse Invierte en la matriz el número indicado de elementos, comenzando por el índice indicado

ArraySetAsSeries Establece la dirección de indexación en el array

ArraySize Devuelve el número de elementos en el array

ArraySort Clasificación de arrays numéricos por la primera dimensión

ArraySwap Intercambia el contenido de dos matrices dinámicas del mismo tipo

ArrayToFP16 Permite copiar un array de tipo float o double en un array de tipo ushort con el formato establecido

ArrayToFP8 Permite copiar un array de tipo float o double en un array de tipo uchar con el formato establecido

ArrayFromFP16 Permite copiar un array de tipo ushort en un array de tipo float o double con el formato establecido