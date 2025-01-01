DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Operaciones con arrays 

Grupo de funciones para trabajar con arrays

Los arrays como máximo pueden ser de cuatro dimensiones. La indexación de cada dimensión se realiza de 0 a tamaño_de_dimensión-1. En un caso particular de un array unidimensional de 50 elementos, la referencia hacia el primer elemento se verá como el array[0], hacia el último elemento - array[49].

Función

Acción

ArrayBsearch

Devuelve el índice del primer elemento encontrado en la primera dimensión del array

ArrayCopy

Copia un array al otro

ArrayCompare

Devuelve el resultado de comparación de dos arrays de tipos simples o estructuras personalizadas que no tienen objetos complejos

ArrayFree

Deja libre el búfer de cualquier array dinámico y pone el tamaño de la dimensión cero a 0.

ArrayGetAsSeries

Comprueba la dirección de indexación de un array

ArrayInitialize

Pone todos los elementos de un array numérico en el mismo valor

ArrayFill

Llena un array numérico con valor especificado

ArrayIsSeries

Comprueba si un array es una serie temporal

ArrayIsDynamic

Comprueba si un array es dinámico

ArrayMaximum

Busca un elemento con valor máximo

ArrayMinimum

Busca un elemento con valor mínimo

ArrayPrint

Muestra, en el registro, una matriz de tipo o estructura simple

ArrayRange

Devuelve el número de elementos en la dimensión especificada del array

ArrayResize

Fija nuevo tamaño en la primera dimensión del array

ArrayInsert

Inserta en la matriz-receptor el número indicado de elementos, comenzando por el índice establecido

ArrayRemove

Elimina de la matriz el número indicado de elementos, comenzando por el índice indicado

ArrayReverse

Invierte en la matriz el número indicado de elementos, comenzando por el índice indicado

ArraySetAsSeries

Establece la dirección de indexación en el array

ArraySize

Devuelve el número de elementos en el array

ArraySort

Clasificación de arrays numéricos por la primera dimensión

ArraySwap

Intercambia el contenido de dos matrices dinámicas del mismo tipo

ArrayToFP16

Permite copiar un array de tipo float o double en un array de tipo ushort con el formato establecido

ArrayToFP8

Permite copiar un array de tipo float o double en un array de tipo uchar con el formato establecido

ArrayFromFP16

Permite copiar un array de tipo ushort en un array de tipo float o double con el formato establecido

ArrayFromFP8

Permite copiar un array de tipo uchar en un array de tipo float o double con el formato establecido