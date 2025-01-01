|
void OnStart()
{
//--- creación de arrays
double one_dim[];
double four_dim[][10][5][2];
//--- tamaños
int one_dim_size=25;
int reserve=20;
int four_dim_size=5;
//--- variable auxiliar
int size;
//--- adjudicamos memoria sin el backup
ArrayResize(one_dim,one_dim_size);
ArrayResize(four_dim,four_dim_size);
//--- 1. array unidimensional
Print("+==========================================================+");
Print("Tamaños de arrays:");
Print("1. Array unidimensional");
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Tamaño de la dimensión cero = %d, Tamaño del array = %d",one_dim_size,size);
//--- 2. array multidimensional
Print("2. Array multidimensional");
size=ArraySize(four_dim);
PrintFormat("Tamaño de la dimensión cero = %d, Tamaño del array = %d",four_dim_size,size);
//--- tamaños de dimensiones
int d_1=ArrayRange(four_dim,1);
int d_2=ArrayRange(four_dim,2);
int d_3=ArrayRange(four_dim,3);
Print("Prueba:");
Print("Dimensión cero = Tamaño del array / (Primera dimensión * Segunda dimensión * Tercera dimensión)");
PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);
//--- 3. array unidimensional con memoria backup
Print("3. Array unidimensional con memoria backup");
//--- aumentamos el valor 2 veces
one_dim_size*=2;
//--- adjudicamos la memoria con backup
ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);
//--- imprimimos el tamaño
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Tamaño con backup = %d, Tamaño real del array = %d",one_dim_size+reserve,size);
}