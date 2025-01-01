- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
Funciones comerciales
Es el grupo de funciones que sirven para gestionar la actividad comercial.
Antes de empezar a estudiar las funciones comerciales de la plataforma, es necesario formar una idea clara sobre los términos principales: orden, operación (transacción) y posición:
- La orden es una disposición que da el cliente al broker para comprar o vender un instrumento financiero. Hay dos principales tipos de órdenes: una orden de mercado y una orden pendiente. Aparte de éstas, existen dos órdenes especiales: Take Profit y Stop Loss.
- La operación (transacción) es el hecho de comprar o vender un instrumento financiero. La compra (Buy) se realiza por el precio de oferta (Ask), mientras que la venta (Sell) – por el precio de demanda (Bid). Una operación puede ser realizada como resultado de ejecución de una orden de mercado o accionamiento de una orden pendiente. Hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones como resultado de ejecución de una orden pueden ser varias operaciones.
- La posición es una obligación de mercado, número de contratos comprados o vendidos de un instrumento financiero. Posición larga (Long) – se trata de un instrumento financiero comprado a la espera de la subida de su precio. Posición corta (Short) – obligación de vender un instrumento, esperando que su precio baje en el futuro.
La información general sobre las operaciones comerciales está disponible en la guía de usuario del terminal de cliente..
Estas funciones pueden usarse en los Asesores Expertos y scripts. Las funciones comerciales pueden ser invocadas sólo si en las propiedades del Asesor Experto o script correspondiente está activada la opción "Permitir comerciar al Asesor Experto".
El permiso o la prohibición para tradear puede depender de muchos factores que se describen en el apartado "Permiso del trading".
|
Función
|
Acción
|
Calcula el margen requerido para el tipo de orden especificado en la moneda de depósito de la cuental
|
Calcula el beneficio basado en los parámetros pasados en la moneda de depósito de la cuenta
|
Comprueba si la cuenta dispone de fondos suficientes para ejecutar la operación comercial requerida
|
Comprueba si hay suficientes fondos para ejecutar la operación comercial especificada.
|
Envía de modo asincrónico las solicitudes comerciales sin esperar la respuesta por parte del servidor de trading
|
Devuelve el número de posiciones abiertas
|
Devuelve el símbolo de una posición correspondiente abierta
|
Elige una posición abierta para el futuro trabajo con ella
|
Selects a position to work with by the ticket number specified in it
|
Devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta (double)
|
Devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta (datetime o int)
|
Devuelve la propiedad solicitada de una posición abierta (string)
|
Returns the ticket of the position with the specified index in the list of open positions
|
Devuelve el número de órdenes
|
Devuelve el ticket de una orden correspondiente
|
Elige una orden para el futuro trabajo con ella
|
Devuelve la propiedad solicitada de una orden (double)
|
Devuelve la propiedad solicitada de una orden (datetime o int)
|
Devuelve la propiedad solicitada de una orden (string)
|
Solicita el historial de transacciones y órdenes del período especificado de la hora del servidor
|
Elige en el historial una orden para el futuro trabajo con ella
|
Solicita el historial de transacciones y órdenes con el identificador de posición especificado
|
Devuelve el número de órdenes en el historial
|
Devuelve el ticket de una orden correspondiente en el historial
|
Devuelve la propiedad solicitada de una orden en el historial (double)
|
Devuelve la propiedad solicitada de una orden en el historial (datetime o int)
|
Devuelve la propiedad solicitada de una orden en el historial (string)
|
Elige en el historial una transacción para dirigirse a ella en el futuro mediante las funciones correspondientes
|
Devuelve el número de transacciones en el historial
|
Elige una transacción a procesar y devuelve el ticket de transacción en el historial
|
Devuelve la propiedad solicitada de una transacción en el historial (double)
|
Devuelve la propiedad solicitada de una transacción en el historial (datetime o int)
|
Devuelve la propiedad solicitada de una transacción en el historial (string)