Funciones comerciales

Es el grupo de funciones que sirven para gestionar la actividad comercial.

Antes de empezar a estudiar las funciones comerciales de la plataforma, es necesario formar una idea clara sobre los términos principales: orden, operación (transacción) y posición:

La orden es una disposición que da el cliente al broker para comprar o vender un instrumento financiero. Hay dos principales tipos de órdenes: una orden de mercado y una orden pendiente. Aparte de éstas, existen dos órdenes especiales: Take Profit y Stop Loss.

La operación (transacción) es el hecho de comprar o vender un instrumento financiero. La compra (Buy) se realiza por el precio de oferta (Ask), mientras que la venta (Sell) – por el precio de demanda (Bid). Una operación puede ser realizada como resultado de ejecución de una orden de mercado o accionamiento de una orden pendiente. Hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones como resultado de ejecución de una orden pueden ser varias operaciones.

La posición es una obligación de mercado, número de contratos comprados o vendidos de un instrumento financiero. Posición larga (Long) – se trata de un instrumento financiero comprado a la espera de la subida de su precio. Posición corta (Short) – obligación de vender un instrumento, esperando que su precio baje en el futuro.

La información general sobre las operaciones comerciales está disponible en la guía de usuario del terminal de cliente..

Estas funciones pueden usarse en los Asesores Expertos y scripts. Las funciones comerciales pueden ser invocadas sólo si en las propiedades del Asesor Experto o script correspondiente está activada la opción "Permitir comerciar al Asesor Experto".

El permiso o la prohibición para tradear puede depender de muchos factores que se describen en el apartado "Permiso del trading".